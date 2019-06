Julie på musikalsk jubilæumsrejse

Knud Fl. Larsen Torsdag, 20. juni 2019 - 08:30

Julie Berthelsen var både solist og konferencier. Odense Symfoniorkester med dirigent Henrik Vagn Christensen spillede og Filharmonisk Kor sang.

Odense Symfoniorkester med Julie Berthelsen i front og bagerst Filharmonisk Kor. Knud Fl. Larsen

10 året for det grønlandske selvstyre. Det færøske flags 100 års fødselsdag. Og så er det 75 år siden, at Island officielt blev uafhængigt af Danmark. Det var årsagerne til, at Odense Symfoniorkester og Nordatlantisk Hus i et samarbejde arrangerede jubilæumskoncerten.

En musikalsk rejse over Nordatlanten

Odense Symfoniorkester, Filharmonisk Kor og Julie Berthelsen førte publikum på en musikalsk rejse over Nordatlanten med dansk, færøsk, islandsk og grønlandsk musik. Der var musik af ældre dato. Der var ny musik. Julie Berthelsen bidrog med tre sange udover rollen som konferencier. Der var musik af Niels W. Gade, Sunleif Rasmussen, Petur Alberg, Carl Nielsen, Jonathan Petersen, Sveinbjörn Sveinbjörnsson, Jón Leifs, Hans Ernst Krøyer og altså af Julie Berthelsen. Den færøske komponist Sunleif Rasmussen var til stede i Odense Koncerthus og fik stort bifald, da han blev præsenteret.

Det store publikum i Carl Nielsen Salen i Odense Koncerthus sang stående med på nationalsangene fra Færøerne, Island, Grønland og Danmark.

Ivalo Kanuthsen informerede om Nordatlantisk Hus. Knud Fl. Larsen

I koncerthusets foyer var der opstillet boder med informationer om de tre nordatlantiske lande og om Nordatlantisk Hus. Boderne blev besøgt flittigt af det store publikum, som trodsede det omskiftelige danske sommervejr og fandt vej til Odense Koncerthus. Grønlandske Ivalo Kanuthsen fortalte om Nordatlantisk Hus.

Every little part of me

Naturligvis sang Julie Berthelsen sit efterhånden 17 år gamle hit ”Every little part of me”. Hendes stemme klædte Odense Symfoniorkester. Det var tydeligt både at se og høre, at samarbejdet mellem det store symfoniorkester og popsangerinden var en stor oplevelse og godt for begge parter. Fra scenen sagde Julie Berthelsen

- Det er helt fantastisk at synge med det her orkester.

Der er et yndigt land

Danmarks nationalsang afsluttede den stemningsfyldte koncert.