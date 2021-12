Julie Hardenberg får fornem pris: - Mine værker er vigtige

Nina-Vivi Møller Andersen Onsdag, 15. december 2021 - 15:08

Mørke hår og lyse hår, der er flettet sammen og mørkt hår der er hængt i en billedramme med perlehalskæde er nogle af Julie Edel Hardenbergs værker.

Kunstteoretikeren udstiller i øjeblikket i Østrig indtil den 30. januar 2022. Her er et af hendes værker. Julie Edel Hardenberg

Kunstneren ser legatet som en opmuntring og er overbevidst om, at hendes værker er vigtige, selvom hendes kunst ikke altid fodrer til positiv modtagelse.

- Det er en anerkendelse af mine kunstneriske kvalifikationer, - og at mit arbejde er vigtigt. At få anerkendelse for mit arbejde som oftest omhandler (post)koloniale forhold, giver mig en fornemmelse af at jeg gør det rigtige – nemlig at italesætte de problemstillinger vi som samfund møder, via kunstens udtryk, siger Julie Edel Hardenberg til Sermitsiaq.AG.

Julie Edel Hardenberg sad sammen med sin mand og drak morgenkaffe, da hun fik en mail om at hun skulle få tildeling af legat fra Henry Heerup Hæderslegat. I første omgang var hun skeptisk, men blev enormt glad, da hun blev overbevidst om at hun havde fået legatet.

Takker sine inspiratorer for at drive hende

- Mine værker er et produkt af vores samtid, dertil har samfundsengagerede borgere, politikere, kunstnere og debattører altid inspireret mig, særligt i tider hvor man i det stille kan tvivle på egne standpunkter. Dem skylder jeg selv en stor tak. Ikke mindst min egen familie, siger Julie Edel Hardenberg.

Henry Heerup Hæderslegat er tidligere blevet tildelt en anden af Grønlands store kunstnere, Aka Høegh.

Julie Edel Hardenberg har lige i øjeblikket travlt med at udstille i udlandet, hvor hun blandet andet skal udstille i Canada, Island, Danmark og Rusland. Da Sermitsiaq.AG spurgte indtil hendes fremtidige planer, svarede hun:

- Jeg får efterhånden flere henvendelser, fra både kultur- og uddannelsesinstitutioner i udlandet, som gerne vil bruge mine kompetencer, -så vi får se, afslutter Julie Edel Hardenberg.