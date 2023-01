Julie Edel Hardenbergs kunstværk udstilles i New York

Anders Rytoft Søndag, 08. januar 2023 - 09:47

I mange år har Julie Edel Hardenberg gennem kunsten undersøgt arven fra kolonialismen og de magtforhold, der eksisterer mellem Grønland og Danmark.

Kunstværkerne er blevet udstillet rundt omkring i verden, og nu kan hendes kunstværk ”Trophy – Pearls” opleves på det danske generalkonsulat i New York.

Det sker i en permanent udstilling bestående af 30 kunstværker af 15 førende samtidskunstnere, hvor Julie Edel Hardenberg bidrager med et værk, der fremhæver Danmarks historiske og fortsatte tilstedeværelse i Grønland, oplyser Art at the Residence i en pressemeddelelse.

- Mit værk "Trophy - Pearls", som nu indgår i Ny Carlsbergfondens udsmykning ’Art at the Residence’ til Det Danske Generalkonsulats Residens i New York, er med til at bidrage til den dekoloniale diskurs. For mig personligt er det en anerkendelse af min stræben efter at skabe plads til de kritiske røster i diskursen omkring vores koloniale arv, forklarer Julie Edel Hardenberg.

Bruger egne erfaringer

Perlekæden, der indgår i Julie Edel Hardenbergs værk, tilhørte hendes familiemedlem Helene Joensen, der arbejdede som tolk på skibet, som sejlede langs Grønlands kyst i midten af ​​det 20. århundrede for at behandle tuberkulose. På turene købte Joensen håndværksgenstande fra de områder, skibet besøgte.

Julie Edel Hardenberg er datter af en grønlandsk kvinde og dansk mand, og hendes kunst undersøger ofte arven fra kolonialismen og de magtforhold, der eksisterer mellem Grønland og Danmark.

Kunstneren har på egen hånd oplevet, hvordan strukturelle mekanismer påvirker den grønlandske selvopfattelse. Blandt andet fremhæver Hardenberg i beskrivelsen af sine værker følelsen af skizofreni, der kommer af at have en multikulturel baggrund, og hvordan det påvirker inuit at bo i et land, der er bygget på det danske samfund.

Julie Edel Hardenberg oplyser over for Sermitsiaq.AG, at 2022 har været et travlt år med værker udstillet i 14 forskellige byer samt 11 Artist Talks.

Hun har i alt udstillet værker i 91 forskellige udstillingsbyer i 21 forskellige lande.

- De kommende år skal bruges til yderligere fordybelse i min praksisbaserede kunstneriske forskning, som bærer titlen ”Mellem Magt og afmagt – det af/koloniserede sind, hvor jeg - foruden min deltidsstilling på Kunstakademiet i Bergen - til daglig er tilknyttet det Kongelige Danske Kunstakademi og Københavns Universitet, oplyser Julie Edel Hardenberg.