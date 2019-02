Julie Berthelsens vilde 2019

Christian Schultz-Lorentzen Onsdag, 13. februar 2019 - 19:52

Debut som deltager i det danske Melodi Grand Prix den 22. februar. 40-års fødselsdag den 7. juni. Og spritny cd til efteråret, ni år efter hendes seneste og femte udgivelse.

Alt sammen spredt med løs hånd hen over året.

Julie Ivalo Broberg Berthelsens første udfordring bliver sangdysten i Boxen i Herning, hvor hun sammen med sangkollegaen Nina Kreutzmann skal forsøge at løbe med Grand Pris-sejren med nummeret ”League of Light”, som indeholder flere passager på grønlandsk.

Mange følelser

- Wow. Vi mærker allerede nu en stor opbakning. Tak. Vi vil gøre vores allerbedste. Vi har så meget at sige og gøre med denne sang. Mange følelser er involveret”, skriver Julie på sin facebookside, og hentyder formentlig til sangens følelsesstærke omkvæd:

Vores hjerter glemmer aldrig.

Vort land, hvor vi kommer fra,

Det gemmer på det hele.

Så vi kan møde fremtiden

Med åbne arme, med åbent sind.

Duoen kalder i et interview med Danmarks Radio, der står for arrangementet, nummeret for en rigtig popbasker. Men der ligger også mere bag. Parret vil gerne gøre op med de fordomme, mange danskere har om grønlændere.

Ringe kendskab

- For at sige det kort, så ved danskerne for lidt om Grønland. Vi er ikke vores fortid, selv om det er det, mange forbinder os med, siger Julie Berthelsen, der i 2010 var medvært ved Dansk Melodi Grand Prix.

Ingen af sangerinderne havde i deres vildeste fantasi forestillet sig, at de en dag skulle deltage i popdysten over alle popdyster, og som i bedste fald kan sende dem videre til Det Internationale Melodi Grand Prix.

