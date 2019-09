Julia Pars: Flyafgifter modarbejder turisme-erhvervet

Jørgen Schultz-Nielsen Fredag, 06. september 2019 - 11:24

- En sæsonudvidelse er en forudsætning for at gøre turismen økonomisk bæredygtig og har en række afledte positive effekter. Ved at sprede turismen over både sommer og vinter samt i skuldersæsonerne fyldes der op på fly og overnatningssteder, og der kan udbydes oplevelser hele året. Det skaber omsætning i hele værdikæden fra agenter, rejsebureauer, incoming, overnatningssteder, turismeoperatører til souvenirbutikker, guider, museer og mange andre, forklarer Julie Pars til Sermitsiaq.AG. Hun tilføjer:

- Når efterspørgslen er der, vil der også være et større incitament til at tiltrække helårsbeskæftigelse og større incitament til at uddanne sig indenfor turisme. Der er dermed en række positive afledte effekter af at satse på helårsturisme, oplyser Julie Pars til Sermitsiaq.AG.

Island er lykkedes

- En bedre udnyttelse af den eksisterende kapacitet er naturligvis ikke en ukompliceret opgave, men den kræver ikke store investeringer og kan adresseres her og nu. Island er lykkedes med at sprede sæsonen, således at der stort set ikke er forskel på sommer- og vinterturisme. Dette har ikke været en tilfældighed, men er kommet efter en målrettet satsning på at udvikle og markedsføre vinter- og skuldersæsonerne, oplyser Julie Pars.

- Et andet vigtigt element er at sprede turismen ud på flere destinationer, så der ikke opstår flaskehalse i fly, helikoptere og overnatningssteder på de samme primære destinationer, men at turismen ledes ud i landet og dermed kommer flere små lokalsamfund til gode, understreger turismedirektøren som kommentar til den nye afgiftsmodel, der rammer flyrejsen – specielt på vinter-indenrigstrafikken.