Julesalmerne forener os alle

Arne Mølgaard Mandag, 27. december 2021 - 10:52

Det andet lys på den duftende julekrans, der er lavet af lyng er tændt og julestjernen lyser ud af de sneklædte vinduer. Udenfor suser den kolde vind ind i byens store og smukke juletræ. Hele byen er klædt på til jul. Året er snart over og om kort tid er det tid til julehygge og samvær. Og med til julen hører julesalmer også til.

58-årige Jens Karl Broberg fra Qeqertar-

suaq skriver og komponerer julesalme og har haft sangkoret Nikanaq de sidste tyve år. Han har hvert år altid travlt op til jul med at øve med sangkorets medlemmer med egne gamle og nye julesalmer til årets højdepunkt – nemlig julekoncerten juleaften i byens kirke, Naalakkatta Pilikkilivia, Vor Herres Blækhus. Han mener, at alle julesalmer giver et helt specielt sammenhold hos alle medborgere såvel som familien.

Inspireret af kateket

Jens Karl Broberg er vokset op i en fangerfamilie. Musik og sang var ikke en del af dagligdagen. Han var mest glad for, at tage på fangst med sin far, hvor de blandt andet kørte meget på hundeslæde. Men hans interesse for at spille klaver startede dog tidligt, fordi hans moster var gift med en kateket, som spillede på orgel. Han så op til ham og var meget inspireret af ham. Men han fik ikke lov til at spille klaver, men allerede dengang blev hans store interesse for musik og sang vakt til live.

Mange år efter, som 21-årig lærling i Danmark, købte han sin første keyboard. Han lærte hurtigt at bruge det, men det var vigtigt for ham at lære at læse noder, så han bedre kunne forstå kunsten i at lave sin egen musik. Som 34-årig tog han sig endelig sammen og tog på biblioteket i Qeqertarsuaq for at låne en nodebog. Det skulle vise sig at være starten på en passion, som fylder stort i hans liv. Han begyndte i 1988 at skrive salme og komponere melodier. Siden dengang har han skrevet 165 sange og salmer med tilhørende melodier.

Mange julesalmer

Jens Karl Broberg har ikke tal på, hvor mange julesalmer han har skrevet – men ud af hans mange værker er det klart størstedelen der handler om julen og nytår. For hans liv er meget tæt forbundet til helligdage.

- Jeg planlægger aldrig, når jeg skal lave en julesang. Det sker tit, at melodien kommer af sig selv og så sætter jeg mig ned og skriver melodien ned og efterfølgende en tekst. Men jeg lægger også stor vægt på, at lave nye julesalmer hvert år, som jeg præsenterer for mit sangkor. Dem lærer vi om efteråret og synger dem i kirken enten til jul eller nytår.

Men det var en dag i februar i 1988, han skrev sin første jule- og nytårssalme, Aqqutissat Nalunartut, der skulle vise sig at være én af de mest velholdte og velkendte salmer i Grønland.

- Den salme bliver tit brugt til begravelser og i helligdage. Men det er blevet en tradition for vores sangkor, at vi altid synger den nytårsaften i kirken. Jeg kan ikke nævne en bestemt salme som jeg holder mest af, men jeg er spændt på, hvordan den seneste salme vil blive modtaget. Den lærer vi nu i vores sangkor så vi kan præsentere den til årets julekoncert.

Nikanaq

Jens Karl Broberg dannede sangkoret Nikanaq en sommer i 1992. Han søgte på et opslag sangglade og interesserede personer – syv personer mødte op i hans hus.

- Det tog lang tid før, at vi lærte hindandens kunnen. Når vi skal lære en sang og melodi deler jeg altid koret i fire dele, oplærer dem separat. Når de først kan synge deres del af sangen fejlfrit, samler jeg hele koret sammen – så er det ligesom at sætte et puslespil sammen. Derfor kan vi sommetider lære helt nye salmer på under to timer, siger han.

Han bruger en stor del af sin fritid på Nikanaq, hvor koret begynder at øve til julekoncerterne allerede tidligt på efteråret. Men sangkoret er også blevet et familieeje, hvor hans kone og alle deres voksne børn har sunget med i.

- Det er utrolig vigtigt for os, at have koret kørende hele tiden. Efter vi har sunget i kirken til jul, tager vi også til alderdomshjemmet og synger for de gamle. Vi har altid sunget rigtig meget i vores familie og jeg mener, at julesalmerne forener os alle, både medborgere og familie, og det er en dejlig og tryg følelse, siger han.

