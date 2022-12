Juleminder bliver til julefrimærker

Arne Mølgaard Mandag, 26. december 2022 - 08:15

I forbindelse med kunstnersammenslutningen Kimiks udstilling i kulturhuset Katuaq i april i år, lavede den alsidelige billedkunstner fra Qeqertarsuaq, 45-årige Miki Lynge, en udstilling af to surrealistiske malerier med titlerne »Nuungaatsiaanngilaq« og »Zodiac Ophiuccus«, og hans to øvrige malerier blev valgt til Tusass Greenlands julefrimærker, hvis motiver blev hemmeligholdt indtil udgivelsesdagen 11. november.

Men det er langt fra første gang, at debutanten som julefrimærkekunstner hos Tusass Greenland, har lavet julemotiver. Han har nemlig lavet mange julemotiver igennem årene, som var beregnet til julefrimærker – som han dog aldrig har offentliggjort og mange af dem er sidenhen enten forsvundet eller er gået i glemmebogen.

Miki Lynge er uddannet HK-assistent, og har i perioden fra 2003 frem til 2009 gået på Grønlands Kunstskole i Nuuk og Århus Kunstakademi. Og han har planer om at færdiggøre sin stenhuggeruddannelse i Horsens.

Han bor for tiden i Qeqertarsuaq, og holder i år jul i barndomshjemmet i forældrenes hus i stille omgivelser.

Verdenskendte forbilleder

Allerede fra barnsben udviste Miki Lynge stor interesse for kunstens verden og begyndte af arbejde med tegning med blyant, tusch, oliemaleri og akvarel, og med tiden udviklede arbejdet til akrylmalerier, grafiske tryk og videokunst.

Èn af hans store forbilleder er blandt andet den spanske maler Salvador Dalí, som fortrinsvis var kendt for sine surrealistiske malerier og skulpturer samt den amerikanske kunstmaler Edward Hopper, som var mest kendt for sine oliemalerier. Men Miki Lynge søger også tit inspiration i egne omgivelser til sine surrealistiske malerier, som han igennem årene har udstillet i forskellige platforme.

Han var omkring 15 år, da han begyndte at lave surrealistiske malerier og har sidenhen begyndt at producere smykker ved benyttelse af materialer som moskusoksehorn og rensdyrgevir, lokale smykkesten og Disko-jern.

- Jeg var meget aktiv som barn og søgte uafprøvede udfordringer i kunstens verden i tidlig alder. Jeg har stor respekt for traditionelle husflidskunstnere, som laver souvenirs der er udformet som isbjørne og andet lignende.

- Men man risikerer at drukne i mængden, hvis produkterne er alt for ensartede, og jeg foretrækker derfor at lave formløse smykker, siger Miki Lynge.

Han tager til tider bi-jobs i det offentlige og sælger sine produkter, når lejligheden byder sig.

Naboer som inspiration

Miki Lynge har mange gode minder fra juletiden fra barndommen i Qeqertarsuaq, hvor børnene gik rundt i byen med julelanterner og sang julesalmer hos andre familier.

- Èn af vores naboer har som regel mange sælskind og isbjørneskind til tørre ved huset, og det er netop dette motiv, som gav inspiration til det ene julefrimærke.

- Det andet frimærke viser byens juletræ, som altid er en populært legeplads for børn, og her ses børnehaven og Lyngmarksfjeldet i baggrunden, siger han.

Han siger, at arbejdet med de to julefrimærker gav ham ro i sjælen, i april, hvor han var ramt af kraftigt stressanfald.

Gode og sjove minder

Billedkunstneren fra Qeqertarsuaq glæder sig til årets store julesammenkomster med den store Lynge-familie i byen, og dette års juleforberedelser sammen med forældrene bringer mange gode minder frem fra barndommen.

- Min afdøde farfar var præst i Qeqertarsuaq, og vi deltog derfor i alle gudstjenester i juledagene. Men det er ikke altid gået helt problemfrit.

- Jeg har nemlig engang kommet til at lave en særdeles ildelugtende prut under gudstjenesten, mens der sad et dansk par lige bagved, siger han med et smil.

December er absolut den travleste måned for Lynge-familien fordi, at mange af de nærmeste familier har fødselsdag netop i denne måned, siger Miki Lynge.

Denne artikel er bragt i Sermitsiaqs juleavis den 9. december, og bringes på nettet som en del af Mediehusets fokus på den søde juletid. Glædelig jul og godt nytår.