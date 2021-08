Julemanden skal forlade landet

Kassaaluk Kristiansen Fredag, 20. august 2021 - 14:31

Facebooksiden "Nuummi juulimaaq eller Julemanden i Nuuk" lukkes, da ophavsmanden, Michael Schluchtmann, flytter fra Grønland.

Grunden til flytningen er, at familiens yngste søn nu er fyldt 18 år, og dermed bortfalder sønnens opholdsret i Grønland. Derfor er han og familien nødsaget til at forlade landet.

- Jeg har nu gennem 10 år prøvet at gøre en forskel, med de midler jeg kunne fremskaffe gennem mit frivillige virke. Dog er det desværre sådan, at jeg er tysk statsborger og min kone og børn er russisk. Da vores anden yngste søn nu bliver 18, bortfalder hans opholdsret og det er nærmest umuligt at sikre hans fremtid her, skriver julemanden i Nuuk, Michael Schluchtmann på et Facebook-opslag.

Julemanden har igennem årene givet gaver til trængte familier og udsatte børn i Nuuk. Sidste år var der uddeling af gaver til børn, hvor forældre selv kunne ansøge om at modtage en gave til deres børn.

Elsker landet

”Nuummi juulimaaq eller Julemanden i Nuuk” understreger i sit opslag, at han elsker Grønland og takker for al den støtte, som lokalsamfundet har givet ham i forbindelse med forberedelser op til julen igennem årene.

- I kan alle være helt sikker på, at vi elsker dette land så ufatteligt meget og vi virkelig har følt os hjemme. Jeg takker jer alle for den støtte i har givet os igennem årene, skriver han.