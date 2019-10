Julemærke: Grønlandske kunstnere skal støttes

redaktionen Onsdag, 30. oktober 2019 - 15:59

I dag, onsdag, blev julemærket af Julemærkefondens støtteudvalg i Danmark præsenteret med hjælp fra Inuit Ataqatigiit i Folketinget.

Det skete på Christiansborg fra klokken 17.00 dansk tid.

Fonden blev oprettet i 1974 til fordel for den grønlandske kultur og indtægterne fra salget af Grønlands Julemærke går til grønlandske kulturelle formål og/eller til støtte af grønlandsk kunst, skriver folketinget i en pressemeddelelse.

Kulturelle formål

Folketingsmedlem Aaja Chemnitz Larsen (IA) er glad for at kunne huse arrangementet og på den måde bidrage til at støtte grønlandsk kunst og grønlandske kulturelle formål.

- Præsentationen af årets julemærke markerer julens komme og er derfor altid noget helt specielt. Jeg er glad for at vi her fra Inuit Ataqatigiit i Folketinget kan bidrage til at skabe en stemningsfuld eftermiddag sammen med støtteudvalget i Danmark, siger hun ifølge folketinget.

Til arrangementet vil der være hovedtale ved årets hovedtaler Konrad Steenholdt, julemærket og årets kunstner blive afsløret, ligesom at Aavaat vil bidrage med stemningsfulde julesange.