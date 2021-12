Julekoncert med Rasmus Lyberth Band

Knud Fl. Larsen Torsdag, 23. december 2021 - 13:44

For mange er det blevet en kær juletradition at høre Rasmus Lyberth Band folde sig ud umiddelbart inden jul. Det meget velspillende band skuffede heller ikke i år de trofaste fans. Folk fik, hvad de kom efter og bifaldet var stort, da koncerten sluttede.

Karina Møller var med

Normalt er det Jane Clark som med sit fantastiske violinspil er med til at bakke op omkring Rasmus Lyberth. Det fik coronaen i år sat en stopper for. I stedet fik publikum lejlighed til at høre Karina Møller, som jo også er en af Grønlands markante stemmer.

De resterende i Rasmus Lyberth Band er alle gamle kendinge: Alain Apallo på guitar, Ayi Soloman på trommer, Kristoffer Jul på keyboard og på bas Ulrik Skytte. Sidste år måtte Rasmus Lyberths trofaste publikum nøjes med en digital udgave af julekoncerten som blev live-streamed, medens Rasmus Lyberth Band spillede i Nordatlantisk Hus uden tilhørere.

Til god musik hører publikum, og igen i år nød Rasmus Lyberth på en både morsom og alvorlig måde at være i dialog med salen, og publikum nød det også.

Tre julekoncerter

Rasmus Lyberth Band har i år spillet tre julekoncerter. I Amager Bio i København, I Nordatlantisk Hus i Odense en onsdag aften i midten af december, og i Aarhus. Julekoncert eller afskedskoncert?

Ja, kært barn har mange navne. Selvfølgelig stopper Rasmus Lyberth på et tidspunkt. Lige nu er det ikke. Der er allerede lavet flere aftaler om koncerter i det nye år. Ukendt er det jo heller ikke, at mange store stjerne laver mange afskedskoncerter, inden de stopper helt: Leonard Cohen, Bob Dylan for eksempel og nu altså Rasmus Lyberth.

- Jeg skal vaske op og tænke, fortalte Rasmus Lyberth fra scenen, hvad de fremtidige planer indeholder.

Det rigtige er, at Rasmus Lyberths mangeårige booker Marianne Jul går på pension ved årets udgang. De to havde en aftale om, at de skulle stoppe på samme tid. Så for hende har det været afskedskoncerter.

Vi er mange, der ikke bliver så overrasket, hvis vi igen til jul 2022 kan komme til at høre en Rasmus Lyberth julekoncert på et eller andet niveau.