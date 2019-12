Julehygge for hjemløse grønlænder på Borgen

Walter Turnowsky Tirsdag, 10. december 2019 - 16:28

Onsdag aften kan hjemløse grønlændere i og omkring København få et lille afbræk fra den barske hverdag på gaden, herberger eller tilfældige sofaer.

IA Folketingimi inviterer nemlig hjemløse grønlændere og andre socialt udsatte til et lille julearrangement, hvor der er vil blive budt på lidt lækkerier.

Den triste baggrund for arrangementet er, at antallet af hjemløse grønlændere i Danmark er steget dramatiske de senere år, 33 procent på kun to år. 800 kommer til at tilbringe julen uden fast tag over hovedet.

Der er sendt invitationer til samtlige herberger og væresteder i København, men alle er velkomne mellem klokken 18 og 19.30 - og man må gerne tage sin hund med.