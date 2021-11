Julehjælp uddelt: Pengene kan være små

Redaktionen Lørdag, 27. november 2021 - 14:45

Tøj og legetøj i massevis blev torsdag eftermiddag delt ud i Narsaq.

Julehjælpen gik hovedsageligt til de af byens forældre, som er ramt af arbejdsløshed, enlige mødre og andre trængende.

I spidsen for uddelingen stod tidligere skolelærer Peter Larsen. Det er femte år i træk, at Peter Larsen deler julehjælpen ud, og han fortæller, at det er to pensionister i Vordingborg, Anni og Steffen Bentsen, der sammen med nogle hjælpeorganisationer og Røde Kors har indsamlet hjælpen.

Bløde julegaver til børnebørnene

En af dem der fik glæde af initiativet er Ismael Ottosen, der ikke kan finde arbejde. Han var til tøjuddelingen sammen med sin kone Ane og det ene af deres to børn, datteren Lea-Marie. De fortæller, at de er meget taknemmelig for initiativet, fordi pengene godt kan blive små her op til julen, når kun Ane har arbejde.

Også Birgit Rehtmar, der var til stede med datteren Aviaaja og barnebarnet Mette Marie, udtrykte stor anerkendelse angående det tilsendte tøj. Nu er der bløde julegaver til alle børnebørnene i år.

Vognmandsfirmaet Palles Fragt har transporteret kasserne gratis til Grønlandshavnen, hvor Royal Arctic Line har doneret fragten til Narsaq.

Katrine fik ny cykel

Ifølge Peter Larsen er det første gang, at der har været så mange kasser, hele 32 stykker, ikke bare med tøj, men også legetøj.

Der var denne gang også en næsten ny børnecykel, som Narsap Atuarfia udloddede til Katrine Nielsen, samt gyngeheste som nu er blevet opstaldet i byens krisecenter.

Uddelingen foregik i medborgerhuset, hvor forebyggelsesforvaltningen hjalp med at pakke ud og stable på bordene inden folk kunne komme ind klokken 13.