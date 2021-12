Julehilsen fra AG: Vi er mere end os selv

Redaktionen Fredag, 24. december 2021 - 10:06

Alle tider har sine udfordringer. Det er naturligvis også tilfældet for den usikre periode, vi på mange måder gennemlever netop nu.

Det gælder såvel globale udfordringer som vores egne hjemlige. For slet ikke at tale om de sammenfaldende, som eksempelvis sværvægter-problemer som klimaforandringer og corona-pandemi.

Der er nok at tænke over. Nok at handle på. Men det er samtidig vigtigt at finde rum til at glæde sig over livet, selv om skyggerne synes at få magt.

At det giver mening at arbejde for en bedre verden. Både for sig selv og andre. Udvise næstekærlighed og solidaritet. Værdsæt den kommende tid. Fryd dig over de orange julestjerner i vinduerne og de smukke julesalmer i kirken. Ret opmærksomheden mod det positive. Alle skal lades op.

Men mist ikke blikket for en hjælpende hånd. Eller lad dig inspirere. Julen er nemlig først og fremmest en fest for Jesu fødsel, verdens frelser. Ja, dagen hvor vi fejrer kærlighedsbudskabet – næstekærligheden – og måske reflektere over, hvordan jeg kan blive en bedre udgave af mig selv.

Det siger sig selv, at det er vigtigt, at vi i juletiden, hvor vi samles i familierne, ikke glemmer de ensomme, syge og mindrebemidlede. Alle dem, der ikke har samme livsoverskud og kan tage menneskeligt nærvær og varme for givet. Vi er alle født i kærlighed, men lives veje kan vise sig kringlede og uretfærdige. Vi er dog alle en del af hinanden, selv om det kan synes fjernt i en verden, hvor selvoptagethed vinder frem.

Mange frivillige stiller op

Heldigvis er der mange, som yder en hjælpende indsats op til og under de kommende helligdage. Det være sig Røde Kors og andre, der sørger for julemad og gaver til familier, der sidder hårdt i det. Organisationer og enkeltpersoner, som skal have dybfølt. Hjerte er der altid brug for.

Netop denne jul er det svært at komme uden om en særlig trist problematik, som forfatteren Niviaq Korneliussen fik sat på dagsordenen, da hun modtog Nordisk Råds litteraturpris for romanen Blomsterdalen. Alt for mange unge mennesker vælger at tage livet af sig selv. Dertil kommer de mange selvmordsforsøg og selvmordstrusler.

Når vi nu samles for at hylde nærværet og kærligheden, skal vi love os selv, at mindes dem, der ikke er mere. Ude af øje, bør ikke være ude af sind. Men også at det er tid til forandring. Tid til at mærke hinanden bedre.

Tid til at turde sige, hvad der trykker. Kun ved at tale om det, kan det blive bedre. Problemer, der kommer udefra er svære at gøre noget ved. Men vi kan ændre på vores selvskabte problemer. Kristendommen er budskabet om næstekærlighed. Vi bærer alle bevidstheden i os. Kristne eller ej. Vi kender godt kompassets retning. Brug det. Nu og i al tid fremover.

Glædelig jul og godt nytår

Christian Schultz-Lorentzen

Chefredaktør AG