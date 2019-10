Julegodter på vej til børn i Tasiilaq

Redaktionen Mandag, 28. oktober 2019 - 14:57

Arctic Group har indgået et samarbejde med CoolUnite, der er en velgørenhedsorganisation, der støtter udsatte og sygdomsramte børn. Arctic Group og CoolUnite har engageret sig til at støtte et julearrangement i Tasiilaq.

Det oplyser Arctic Import, der er en del af Arctic Group koncernen, på deres hjemmeside.

Arctic Import oplyser, at det er Martin Lyngsdal, der er køkkenleder i en kantine i Tasiilaq, der hvert år arrangerer et julearrangement for børn og familier i Tasiilaq, der ikke selv har råd til at holde jul. Martin Lyngsdal bliver i år støttet af CoolUnite og Arctic Groups.

- Det er vigtigt for ham, at der udelukkende er fokus på børnenes juleaften. Sidste år haltede juleaftenen, da Martin ikke havde modtaget samme hjælp som tidligere. Derfor har Arctic Group i samarbejde med CoolUnite valgt at hjælpe Martin med hans juleaften. Vi håber hjælpen kan give børnene et kæmpe smil på læben, og vi håber julen i år bliver bare lidt sødere, skriver Arctic Import.