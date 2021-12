Julefreden ødelagt af hærværk to gange på en uge

Merete Lindstrøm Fredag, 17. december 2021 - 16:45

Midt i Nuuk kan man på et intermistisk julemarked erhverve sig et juletræ til årets måske hyggeligste helligdag.

- Vi synes det er hyggeligt at være der, og som turistvirksomhed har vi jo behov for at tjene penge om vinteren, når der ikke er turister, siger ejer af Greenland Escape og initiativtager til julemarkedet, Jesper Skjoldborg Øraker til Sermitsiaq.AG.

Mange borgere. I hovedstaden har lagt vejen forbi siden julemarkedet åbnede i november, men desværre har nogle valgt at gå på ”indkøb” om natten og selv at få adgang til den lille træhytte som Greenland Escape har sat på ved Sælstatueh i centrum af Nuuk.

- Det er da brand ærgerligt at vi skal bruge tid og energi og penge på den slags, og at vi ikke kan have vores ting i fred, siger han.

To gange denne uge

Natten til i dag fredag er et vindue blevet ødelagt og en skruemaskine stjålet, fortæller Jesper Skjoldborg Øraker.

Men det er ikke det værste. For det er anden gang på blot en uge ,at det sker.

Natten til tirsdag blev juletræssælgeren vækket omkring klokken to om natten af en medarbejder, der fortalte, at der var begået hærværk mod hytten. Også denne gang var et vindue smadret og kasseapparaterne, som i øvrigt var tomme, var blevet stjålet.

- Det ene kasseapparat blev fundet af Jern -og metalskolen, så det har vi fået tilbage. Det andet er fortsat forsvundet, fortæller Jesper Skjoldborg Øraker.

Så for anden gang på en uge skal virksomheden ud og investere i reparation af vindue og en ny skruemaskine.

Demotiverende for arbejdet

Selvom det ikke er så mange penge, det handler om, så påvirker det virksomheden og medarbejderne, fortæller ejeren.

-Det er irriterende, at man ikke kan lave et julemarked, uden man skal bekymre sig om at det bliver begået hærværk eller at ting bliver stjålet. Det går ud over motivationen til at gøre det igen.

Initiativtageren understreger, at langt de fleste borgere benytter sig af tilbuddet med glæde.

- Folk tager godt imod os og vi får meget ros for markedet. Det er irriterende, at der så er en lille håndfolk, der vil ødelægge det.

Politiet oplyser til Sermitsiaq.AG at der er oprettet sager på hændelserne både natten til tirsdag og natten til fredag og at sagerne fortsat efterforskes, men at der ikke er nogen anholdte eller mistænkte endnu.