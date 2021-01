Juleforestilling om mobning og ulighed

En af scenerne handler om en alene mor. Hendes børn bliv mobbet af andre børn, fordi hun giver børnene aflagt tøj. Børnene prøver at fortælle, det er okay, at man får brugte tøj / legetøj som julegave.

Julen vare længe og koster mange penge. Det er ikke alle, der har råd til den sidste nye mobiltelefon eller Bolt Lamar hættetrøjer i julegave.

Hos nogle familier går børnene i genbrugstøj, men mor og far er med til alle arrangementer på skolen. Hos andre familier arbejder mor eller far hele tiden for at forsøge familien selv.

Uanset hvordan ens familie er skruet sammen, og hvor dyre gaverne under juletræet er, så handler det om at holde hovedet højt og gå frem i verden med selvtillid.

Det er budskabet i to juleforestillinger, som skolebørn fra Narsaq har opført i december på initiativ fra Katrine Poulsen, der med økonomisk hjælp fra Kommune Kujalleq har stået for projektet.

- Julen handler ikke om gaver men om kærlighed. Der er børn der går sultne i seng, og som ikke har så meget. I nogle tilfælde ender det ud i drillerier fra skolekammeraterne, og det skal vi have gjort op med, siger instruktør og initiativtager Katrine Poulsen til Sermitsiaq.AG.

Skal skabe forståelse

Hun håber, at arbejdet med stykket kan skabe forståelse for de meget forskellige vilkår, som familier lever under.

Børnene har været glade for at arbejde med emnet fortæller initiativtageren.

- De har taget godt imod emnet. Der har været næsten 40 børn med undervejs og 30 som var med til at opfører stykkerne. Vi har leget en masse undervejs for at lære at forstå hinanden, fortæller Katrine Poulsen.

De 40 børn er fra 1. til 10. klassetrin der har trænet til juleshowet i omkring 20 dage. Børnene har selv skrevet scenerne med stikord og inspiration fra Katrine Poulsen.

Opsætningen bød på sang og musik og nisser som skulle hjælpe med at skabe forståelse blandt børnene. Det har været vist for fuld hus to gange.

- Mange af dem, der har set det, siger, at det er et vigtigt emne, som de godt kan genkende fra deres eget liv, så de er glade for, at vi har taget emnet op, siger Katrine Poulsen.

Se flere billeder fra forestillingen i toppen af artiklen.