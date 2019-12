Julecup: Gyserfinale hos herrerne

Walter Turnowsky Mandag, 30. december 2019 - 10:38

Det blev en sand gyserfinale hos herrerne ved Brugseni Julecup i Inussivik-hallen i Nuuk. Afgørelsen faldt først efter forlænget spilletid.

- QNA havde til dagens kamp ikke længere rådighed over evighedstalentet Karl-Frederik Frederiksen, som ellers var en vigtig spiller i de to foregående kampe. Til gengæld havde de ingen problemer med at finde erstatninger, der ingen mindre end 4 tidligere landsholdsspillere havde meldt deres start. Eqalunnguaq Kristiansen, Aqqaluk Sørensen, Patrick Otiri Frederiksen og Nukappiaraq Dahl Thorleifsen fik alle en rolle i dagens finale, skriver landstræner Johannes Groth.

- Det var en første halvleg, hvor ingen af holdene kunne få skabt et overtag over modstanderen, derfor betød det også begge hold skiftedes til at føre kampen. Igen i dag, blev det en fysisk kamp hvor særligt forsvarsmæssigt blev der gået til den - men dommerne var bedre oplagte i forhold til første kamp. Første halvleg endte helt lige med 16-16, en fair resultatet taget den indbyrdes kamp i betragtning.

- Derfor var der lagt op til en spændende anden halvleg, hvor GSS til dagens kamp havde valgt at dække højt efter de to skytter Marxwell O. Frederiksen og Marco Geisler i første kamp havde scoret mange mål langt udefra. Det valgte de at fortsætte med under hele kampen, så det betød at QNA hele tiden skulle forsøge at finde alternative veje. Flere dueller, og direkte spil blev nøglen til at åbne op for det forsvar og det var altså QNA der til sidst altså havde føringen.

- Og få minutter før tid, så det altså ud som om det bare var spørgsmål om tid før QNA ville få skabt en fornuftigt afstand til at lukke kampen. Det blev ikke tilfældet, i stedet pillede GSS-målmændene straffe, oplagte målchancer ned og samtidig straffede GSS med Miki Heilmann i spidsen QNA i den anden ende. Miki Heilmanns styring af kampen var afgørende, da han var her, der og alle vegne - hvis ikke han fandt hullet selv, så spillede han sine medspillere op til gode chancer og var helt uvurderlig vigtig for kampens udvikling både defensivt, og offensivt for GSS. Udviklingen af kampen ville ingen vinder have, derfor endte kampen nok engang helt lige 31-31 efter stor forvirring omkring sidste scoring fra selvfølgelig Miki Heilmann, som altså blev underkendt, da tiden var gået inden bolden havde nået netmaskerne.

- Stor kamp af unge Inuk Olsen der med 14 mål i kampen kunne sammen med resten af GSS køre sejren relativt sikkert i hus efter forlænget spilletid, som vandt den spændene finale med slutresultatet 36-34. En rigtig flot kamp at slutte 2019 af med for dette håndbold-år.

Finalekampens spiller blev Inuk Olsen fra GSS.

GSS håndbold

Hos damerne var der ikke nær den sammespændning.

- Der var større tænding fra QNA der allerede havde mødt GSS i fredagens runde. Her var det som om holdet havde følt sig an, og taget justeringer med til kampen i dag. QNA lagde i hvert fald et langt større tryk end første kamp, og det gav problemer for GSS som ikke kunne få skabt det velkendte hul. Det stod lige ved halvleg imellem holdene, men det var GSS, som havde det ekstra overskud.

- Der bliver brugt mange ressourcer fra QNA på at forsøge at få spillet til at hænge sammen, forståeligt når man ikke er vandt til at spille sammen - og det udnyttede GSS som altså trak fra i 2. Halvleg og vandt kampen meget sikkert med cifrene 31 – 17. (14-12 ved halvlegen)

Finalekampens spiller blev Najaaja Anja Lyberth fra GSS.