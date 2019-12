Julecup: GSS og QNA videre til finalen

Walter Turnowsky Søndag, 29. december 2019 - 10:06

GSS var på forhånd kvalificeret til finalen både hos herrerne og hos damerne inden gårsdagens tredje runde i Brugseni Julecup.

Nu skulle det sammensatte hold QNA og NuK kæmpe om den anden finaleplads hos både damer og herrer.

I damerækken NuK manglede nogle af deres profiler som var hjemme på juleferie. Det gjaldt blandt andre landsholdsspiller Christina V. Lange, der var med første omgang, men ikke var med i dagens kamp.

- Det betød større ansvar til de yngre spillere, og holdene fulgtes også pænt hinanden - men hele tiden havde QNA det ekstra at byde på, og særligt udefra var det svært at stoppe de to skytter og landsholdsspillere Ivalu Bjerge og Mia Egede Rasmussen, der til dagens kamp havde fået selskab af de to unge talenter Ivaana O. Rasmussen og Ane-Sofiannguaq Frederiksen. I målet viste Liili for QNA igen flere gange sit talent, og tog flere og vigtige bolde. Det blev en klar sejr til QNA til sidst på 33 - 25, skriver landstræner Johannes Groth om kampen.



GSS håndbold



I herrerkampen skulle vi ligeledes finde en finalemodstander til GSS imellem QNA og NuK. I herrekampen fulgte QNA og NuK hinanden tæt i første halvleg hvor særligt NuK var foran, og QNA haltede efter.

- Alligevel lykkedes det QNA at komme tilbage hver gang, der var skabt et hul. Det stod også helt lige ved halvleg, og det var ikke til at forudse, hvem der ville tage sejren i anden halvleg. Kampen blev ikke spillet i et vanvittigt højt tempo, men taktisk var der mange forskellige indspark fra trænerne i begge ender. Målmænd blev taget ud og der blev spillet i overtal, 3-4 forskellige forsvars konstellationer blev brugt, samtidig der i angrebet blev forsøgt at finde rum ud fra forskellige åbningssystemer. Det blev et tæt opgør, alligevel var det QNA, der til sidst kunne trække fra modstanderne fra NuK og er dermed klar til endnu en kamp i mod GSS i søndagens finale efter resultatet 30 - 25.

Finalerne spilles i dag klokken 14 for damernes vedkommende og klokken 15.30 for herrernes i Inussivik-hallen i Nuuk.