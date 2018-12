Julebesøg truet: Al flyvning risikerer at blive indstillet i løbet af i morgen

Asger Søndergaard Nielsen Fredag, 21. december 2018 - 15:04

Air Greenland skriver i dag til Sermitsiaq.AG, at hvis vejrprognoserne holder, så indstilles alt flyvning i løbet af lørdagen frem til mandag morgen.

Det skyldes et kraftigt lavtryk, der nærmer sig landet, og som vil ramme juletrafikken i løbet af lørdagen.

Lavtrykket kommer til at give kraftige vindstød, der umuliggør at gennemføre flyvninger. Derfor arbejder Air Greenland på at få alle passagerer frem i morgen, inden lavtrykket rammer Grønland.

Air Greenland arbejder dog på højtryk på, at få passagerne frem inden stormen rammer.

Hold jer orienteret

I dag er der en forsinkelse på afgangen mod København, der først afgår kl. 22.30 grønlandsk tid.

Flyet forsinkes, da der har været teknik på andre afgange og derfor venter man, så alle passagerer kan nå flyet til København.

Air Greenland fremhæver, at vejrsituationen kan ændre sig, og skal man ud at flyve de kommende dage, skal man holde sig orienteret på Air Greenlands hjemmeside eller ved at kontakte dem på 70 12 12.