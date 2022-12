Jul og nytår i Seoul

Julia Aka Wille Søndag, 25. december 2022 - 12:56

I februar tidligere på året fik Lana Larsen fra Ilulissat sin bachelorgrad som oversætter og tolk fra Ilisimatusarfik. I dag studerer hun koreansk på EF International Language Campus i Seoul, Sydkorea med det formål at blive flydende i sproget. Hun vil bruge studiet til at kunne søge ind på et af universiteterne i Sydkorea med det formål at blive sprogprofessor i både engelsk, koreansk og grønlandsk. Hun har været i Seoul i to måneder og bliver der indtil juli 2023.

Juletraditionerne i Sydkorea er ikke meget forskellige fra Grønland. Men der er ting, der er lidt anderledes, for eksempel i forhold til mad, julesange og nogle særlige dage, der normalt afholdes i Grønland.

- En ting, jeg først lagde mærke til var, at de ikke har advent. I Grønland er første advent en stor ting med julestjerner og juletræer i byerne tændes, julepynt hænges op, alle lytter til kor og julesange, fortæller Lana Larsen.

I Sydkorea fejrer man jul den 25. december, og de fleste har fri den dag. Der er sat julepynt op fra midten af ​​november, og så lytter man til koreanske julesange. Lana Larsen glæder sig til at spise julemaden og til at opleve sydkoreanske jule- og nytårstraditioner.

- Jeg har studeret meget om traditionerne for at vise respekt for kulturen. Jeg glæder mig til at tilbringe jul og nytår med min værtsfamilie og nye venner fra mange andre lande.

Andre traditioner

I Grønland spiser mange julemiddag bestående af and eller tuttu og brune kartofler med brun sovs og rødkål, men i Sydkorea spiser de ’bulgogi’, som er grillet oksekød, nudler lavet af søde kartofler og kimchi, der er krydret kål.

I Sydkorea findes en vigtig tradition kaldet "Seollal". Den særlige dag fejres den første dag i den koreanske månekalender. Det afholdes normalt i slutningen af ​​januar eller begyndelsen af ​​februar, hvis man følger den vestlige kalender.

- Seollal foregår over flere dage, hvor familiemedlemmerne samles, udfører koreanske ritualer, spiser traditionel mad, spiller folkelege og andre traditionelle aktiviteter. Det nøjagtige antal dage for Seollal-dage afhænger af, hvilken ugedag, det falder på, fortæller Lana Larsen.

Men den vigtigste dag ud af alle de koreanske månekalendertraditioner kaldes "Sebae", der er en traditionel handling, der handler om at udvise sin respekt.

- Sebae er en handling, hvor man knæler på jorden og bukker dybt med hænderne på jorden. Yngre mennesker skal bøje sig dybt for deres ældre og ønske dem et godt nytår. Denne dybe traditionelle knæling viser respekt.

- Er der noget, du kommer til at savne ved jul i Grønland?

- Det, jeg kommer til at savne ved jul i Grønland, er juletid med min familie. Vi har vores egne dejlige traditioner, dem kommer jeg til at savne. Og så savner jeg sneen. Jeg troede aldrig, jeg ville savne den kolde sne og ligge på sneen for at stirre på de smukke stjerner eller nordlys om natten et roligt sted. Det savner jeg allerede.

Denne artikel er bragt i Sermitsiaq's juleavis den 9. december, og bringes på nettet som en del af Mediehusets fokus på den søde juletid. Glædelig jul og godt nytår.