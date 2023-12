Jul langt hjemmefra

Julia Aka Wille Søndag, 24. december 2023 - 09:45

Julen er for nogle kendt som familiens fest, men højtiden bringer ikke alle hjem. To af dem, der tilbringer julen et nyt sted i år, er Frida Dohmann og Fillip Puljiz, som begge er gæstestuderende på Ilisimatusarfik.

Hvert år byder universitetet studerende fra hele verden velkommen, samtidig med at de sender deres egne studerende ud. Ilisimatusarfik oplyser, at ingen grønlandske gæstestuderende holder jul i udlandet i år.

Frida Dohmann på 25 år har været i Nuuk siden august og vender tilbage til København i januar. I løbet af juletiden får hun besøg af sine forældre og to brødre, hvilket vil give en hjemlig julestemning, selvom man er langt væk hjemmefra.

Juleartikel Denne artikel er bragt i Sermitsiaq's juleavis den 8. december, og bringes på nettet som en del af Mediehusets fokus på den søde juletid. Glædelig jul og godt nytår.

- Der er masser af ting, jeg skal vise dem. Selvfølgelig universitetet og naturen, hvis vejret tillader det, og vi skal på sejltur og rundt i byen. Jeg har hørt om en julemand, der ankommer i helikopter, hvilket jeg synes kunne være rigtig sjovt. Og så skal vi også i kirke. Det bliver anderledes og sjovt, men også noget lignende det hjemme i Danmark, siger Frida Dohmann.

Jul uden familie

24-årige Fillip Puljiz fra Kroatien må undvære sin familie og skal i stedet fejre jul med sin roomie og måske andre studerende, der mangler et sted at fejre jul. Derudover skal han bruge nogle af juledagene som frivillig i en kirke i Nuuk.

- Jeg ser frem til det, og det er mit livs anden hvide jul, og jeg ved, at julemanden kommer i en helikopter, og det vil jeg gerne se, siger Fillip Puljiz, der normalt studerer i Sverige.

Hjemme i Kroatien fejres julen noget anderledes end her i Grønland. Først den 24. december pynter Fillip Puljiz og hans familie huset med julepynt og juletræ. Og så undlader man juledag at spise kød fra landdyr. I stedet spises der fisk, primært en ret bestående af tørfisk, kartofler og kogt fisk. Til dessert spiser man en dejkage, og ved midnat tager Fillip Puljiz med sin familie til gudstjeneste, efterfulgt af et måltid bestående af fransk salat, røget skinke, ost og kage.

- Om morgenen den 25. går vi også i kirke, og vi ser 'Home Alone', hvilket er en stor tradition i Kroatien. Vi ser de første film om julen og de sidste film til nytår, fortæller Fillip Puljiz.

Lært meget

Når de to gæstestuderende vender hjem efter nytår, bringer de ny viden med sig i bagagen. Frida Dohmann, der normalt studerer på Roskilde Universitet og bor på Nørrebro, har lært at værdsætte den afslappede kultur her, og hun bekymrer sig lidt om at vende hjem.

- Jeg kan virkelig godt lide den åben dør-kultur, jeg har oplevet her, og jeg frygter faktisk lidt at tage hjem. Her er alle velkomne, og hvis man er blandt familie eller venner, siger folk, 'du kan bare komme forbi.' Jeg mødte en person nede i byen, som jeg kun havde kendt i 1,5 time, og han inviterede mig hjem til sin familie til jul. Den åben dør-kultur vil jeg gerne tage med hjem og implementere i mit liv i Danmark, siger Frida Dohmann.

Fillip Puljiz, der har studeret i Sverige, Kroatien og Holland, og nu er i Grønland, har også fået indsigt i et nyt land, som han længe har ønsket at besøge.

- Da jeg skulle på udveksling, ville jeg gerne vælge et land, som var mest ukendt for mig. Jeg har tidligere gerne ville besøge Grønland som turist, men det er dyrt at rejse hertil, så da jeg fik et stipendium, greb jeg chancen, fordi det måske var min eneste mulighed for at komme herhen.

Mange venner og bekendte hjemme i Kroatien vidste ikke engang, at der boede mennesker i Grønland, fortæller Fillip Puljiz

- De spurgte, 'Er der andet end is?’, ’Bor der mennesker?’ og ’Er der et universitet?'. Jeg kiggede også på kortet og tænkte ’Wow, det er meget is’. Jeg ved nu, at det er menneskets land, Kalaallit Nunaat, og jeg har lært meget om kolonialisme og dets eftervirkninger, hvilket jeg ikke var så meget klar over, inden jeg kom til Grønland.