Jul for hjemløse i Nuuk: Forening forventer helt op mod 200 hjemløse

Jul for hjemløse i Nuuk:

Anders Rytoft Onsdag, 14. december 2022 - 15:43

Hun og hendes søster Inger Berglund Kleist har gjort det siden 2006.

Hvert år arrangerer Nukâraĸ Berglund sammen med andre frivillige jul for hjemløse i Nuuk. I år forventer hun, at 200 hjemløse vil deltage juleaftensdag. Det er ekstraordinært mange - og det kræver frivillige kræfter.

Foruden seks bestyrelsesmedlemmer af foreningen Jul for Hjemløse, så håber Nukâraĸ Berglund, at der i aften kommer mindst 20 borgere, som vil hjælpe med at pakke gaver ind klokken 19 i Sømandshjemmet.

- Nogle har skrevet, at de ikke kan komme i aften, men at de kan hjælpe til 24. december, siger Nukâraĸ Berglund.

Dækker op til 200

Hun forklarer, at nogle af gaverne er sponsoreret af sportsforretningen Ittu, mens andre er købt med foreningens penge, som kommer fra fonde, forretninger og enkeltpersoner. Foruden indpakningen af huer, halsedisser, strømper og t-shirts, så skal der også lægges et skema for, hvilke frivillige, der kan være på de enkelte poster juleaften.

LÆS OGSÅ: Afdækning: Der er 491 hjemløse I Grønland

De forgangne år har været påvirket af corona. Det har betydet, at foreningen har været nødt til at arrangere julen på herbergerne, forklarer Nukâraĸ Berglund.

Hun oplyser, at der sidste år blev holdt jul for 130 hjemløse, altså dem, der normalt kommer på herbergerne. Men i år er det anderledes. Nu gælder det for alle byens hjemløse.

- Vi dækker op til 200 personer, siger Nukâraĸ Berglund.

Flere og flere

Hun tilføjer:

- Der er brug for det. De folk, som dukker op, er glade for det. De har ikke andre steder at gå hen juleaften udover arrangementet.

Nukâraĸ Berglund forklarer, at det før har været sådan, at alle er velkommen, men i år vil foreningen kun arrangere juleaften for de hjemløse.

- Der er flere og flere, konstaterer hun.