Jubel i turistbranchen: Turismen i Kangerlussuaq og Sisimiut boomer snart

Lørdag, 28. september 2019 - 09:55

Med den danske regerings garanti for bevarelse af den internationale lufthavn i Kangerlussuaq til både militær og civil flytrafik tyder alt på, at turismen i Kangerlussuaq og Sisimiut vil få et opsving, ja måske et boom i løbet af de kommende år.

Det skriver avisen Sermitsiaq.

Men det afhænger af vejen mellem Sisimiut og Kangerlussuaq. Alle investorer venter på den.

Det er der enighed om i ledelsen i rejsebureauet Albatros Travel og Destination Arctic Circle og Visit Greenland. Fra de to turistaktører kommer der meget positive reaktioner oven på, at den danske regering i forbindelse med underskrivelse af en principaftale med Naalakkersuisut har lovet at smide penge på bordet til renovering, vedligeholdelse og drift af lufthavnen i Kangerlussuaq efter 2023.

Noget der vil komme både det danske forsvar og Grønland til gode.

– Med bevarelse af lufthavnen er jeg slet ikke i tvivl om, at vi kommer til at se en fortsat stigning i turismen i Kangerlussuaq. Jeg tror på, at der kommer et rigtigt turistboom. Væksten i turismen i Kangerlussuaq vil have en stor betydning for Sisimiut og smitte af på bygder. Får vi bygget vejen mellem Sisimiut og Kangerlussuaq, kan det virkelig få turismen til at rykke. Det vil gøre det billigere for turisterne at komme rundt i vores område, understreger destinationschef Jesper Schrøder fra Destination Arctic Circle til avisen Sermitsiaq.

Godt nyt for Qeqqata Kommunia

Bevarelse af lufthavnen i Kangerlussuaq er godt for turismen i Qeqqata Kommunia, fastslår direktør Julia Pars fra Visit Greenland. Hun peger på, at man ikke skal underkende, at Sisimiut sammen med Kangerlussuaq er landets største turistdestination efter Ilulissat. De ligger bedre om vinteren end Ilulissat.

– Der er masser af aktiviteter, især inden for adventureturisme. Området har en unik kombination af en havneby, Sisimiut, og

bygden Kangerlussuaq tæt på indlandsisen, om turisterne kan komme til. Det har man ingen andre steder i Grønland. Hertil kommer, at det gamle inuit-jagtområde Aasivissuit-Nipisat mellem Sisimiut og Kangerlussuaq er optaget på Unescos verdensarvliste. Det har potentiale til at få stor betydning for udvikling af turismen i Qeqqata Kommunia, siger en begejstret Julia Pars fra Visit Greenland til avisen Sermitsiaq.

