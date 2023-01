Juaaka Lyberth: - Vi skal måske blive bedre til at yde service på engelsk

Anders Rytoft Mandag, 23. januar 2023 - 09:46

Kommuneqarfik Sermersooq skal have en aktiv og positiv integrationspolitik.

Det fremgår af kommunens hjemmeside, hvor der er igangsat en spørgeskemaundersøgelse, som særligt henvender sig til tilflyttere.

Undersøgelsen skal danne baggrund for kommunens integrationspolitik, som politikerne skal behandle og tage beslutning om, oplyser medlem af kommunalbestyrelsen IA Juaaka Lyberth,, som står bag initiativet med undersøgelsen. Nuuk er en international by med mange nationaliteter, hvilket politikeren betragter som positivt.

- Jeg tænker ikke kun på de mange danskere og færinger, men også på de mange asiatere, særligt fra Thailand og Filippinerne, der bor i vores dejlige kommune, siger han.

Kultur, sprog og værdier

Sidstnævnte udgør en stadig større andel af hovedstadens indbyggere, og det skal kommunen ifølge Juaaka Lyberth være glade for og blive bedre til at påskønne.

- Prøv at gå ind i en butik eller cafe i Nuuk-center, hotel Angmassalik eller et tredje sted, så vil du opdage, at de har ansat asiatisk personale, der gør et godt stykke arbejde. Med andre ord: De er synlige i bybilledet.

Hvilken form for integrationspolitik skal Kommuneqarfik Sermersooq have, så vi sikrer os, at vores grønlandske kultur, sprog og værdier bliver introduceret for vores nye borgere, der ønsker at bo i vores kommune? Det er ifølge Juaaka Lyberth det åbenbare spørgsmål, så kommunen undgår parallelsamfund med dertilhørende problemer.

- Formålet med spørgeskemaundersøgelsen er at komme i kontakt med de mennesker, som ved mest om, hvordan der er at være tilflytter til byen. Vi ønsker at lave en politik, der virker i praksis, og derfor ønsker vi at basere den på erfaringer fra virkeligheden, siger han.

Håb for en god integrationspolitik

Selvom Juaaka Lyberth endnu ikke har modtaget borgernes svar, så tror han helt generelt, at det offentlige Grønland kan være svært at navigere i, hvis man hverken taler dansk eller grønlandsk.

- Vi skal måske blive bedre til at kunne yde service på engelsk eller andre sprog. Det er sådan nogle spørgsmål, vi håber at borgerinddragelsesprocessen vil afdække.

Kommunalpolitikeren håber, at kommunen får formuleret en god integrationspolitik blandt andet på baggrund af den viden, vi får som resultat fra den spørgeskemaundersøgelse.

- Det er som sagt positivt, at de nye borgere bidrager til vores økonomi – og med deres kultur. Og her er det vigtigt, at der ikke opstår en parallel silo-dannelse i vores kommune, hvor de mange nationaliteter lever hver for sig – i stedet for med hinanden, siger han.