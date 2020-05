Journalist: USA´s frontfigur i Nuuk forstår at træde varsomt

Merete Lindstrøm Tirsdag, 05. maj 2020 - 13:25

- Den nye amerikanske konsul Sung Choi er ikke typen, der gør et stort væsen ud af sig selv, snarere tværtimod. Han er en yderst dygtig diplomat, der står med en svær opgave, lyder det fra flere kilder i Grønland. Sådan skriver journalist Lene Winther i Berlingske søndag i et portræt af USA´s frontfigur i Grønland, som har hovedansvaret for den charmeoffensiv, som stormagten er på i Arktis.

Lene Winther har forsøgt at danne sig et billede af, hvad det er for en mand, der skal have hovedansvaret for USA´s diplomatiske arbejde i Nuuk, når et nyt konsulat åbner i Nuuk for første gang siden 1953. Det forventes at ske i slutningen af juni, alt efter hvordan coronasituationen ser ud til den tid.

Forstår at gå udenom sprængfarlige emner

- Han er en dreven diplomat, der er vellidt, god til at knytte kontakter og holder sig fra det politisk sprængfarlige. Det er mit indtryk efter at have talt med mange kilder i Danmark og Grønland, siger Lene Winther til Sermitsiaq.AG

Den 47-årige Karrierediplomat er født i Sydkorea, men flyttede til USA som treårig med sine forældre og to ældre søskende. Her uddannede han sig til jurist og arbejdede i en årrække i branchen, indtil han i 2008 skiftede spor og blev diplomat, fortæller journalisten.

Han er en engageret ildsjæl

Sung Choi bor lige nu i København med sin hustru og parrets to piger på fem og syv. De skal ikke flytte med til Nuuk.

En af de kilder som Lene Winther har talt med er Martin Lidegaard. Han er imponeret over den amerikanske diplomat.

- En gudsbenådet netværker. Han er en ildsjæl, der er dybt engageret i grønlandske forhold, og som arbejder solen sort for at fremme amerikanske interesser i Grønland, siger han.

Og det er netop det Sung Choi har brugt det sidste år på. Han har rejst hele landet rundt og mødt befolkningen og oplevet kulturen. Lige fra politikere og myndighedspersoner, til fangere og studerende.