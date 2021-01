Josef vender tilbage med fortællinger

redaktionen Lørdag, 30. januar 2021 - 09:54

De første par år efter jeg trak mig fra det offentlige rum, skrev jeg klummer i denne avis på skift med 3-4 andre. Det gjorde jeg for at gøre overgangen fra knap 30 års arbejde blandt de folkevalgte til at være arbejdsgiver for mig selv så gelinde, som det var muligt. Ret hurtigt fortonede det forrige liv i det offentlige rum sig uden nævneværdige lidelser, tværtimod. Det, jeg kom hjem til, krævede både tid og plads, skriver Josef Motzfeldt i sin klumme i avisen AG.

Så efter mere end et år og omkring en snes klummer kastede jeg håndklædet i ringen og opgav at kloge mig på diverse emner. De to væsentligste grunde til denne beslutning var dels, at mit fokus fra diverse mediers udlægning af ting og undere gled hurtigt væk, dels min tvivl om, om nogen overhovedet læste klummer, hvor en af redaktøren udpeget gruppe luftede sine lommefilosofiske dybsindigheder.

År og dage på vej i 2021

Efter 5-6 års pause i denne spalte, kom chefredaktøren for AG med spørgsmål om, jeg ikke har lyst til at komme på prøve på ny - et halvt års tid.

Jeg har ikke lyst til at skrive klummer i gængs forstand men vil i stedet skrive fortællinger, som bliver en blanding af kommentarer til år og dage i Mamrelund og historier fra et liv i sus og grus. Der er nu aftalt fire skriv med redaktøren, og så evaluerer vi.

Det nye år, vi nu er godt i gang med enten at pynte eller svine til, ser ud til at være spækket med episoder, som er værd at bide mærke i og at forberede sig til - såvel nationalt som internationalt.

300 året for pastorens landgang i Illuerunnerit/Håbets Ø.

100 året for ’Den store Slæderejse’, 5. Thuleekspedition

Minedrift med uran som et ikke uvæsentligt (bi)produkt?

Ny formand for Naalakkersuisut?

Valg til menighedsrepræsentanter, bygde- og kommunalbestyrelser

Vaccinationsprogram mod covid-19

Mulig forhøjelse af pensionsalderen

Mulig afskaffelse af ordningen med tjenestebiler hos det offentlige?

Hvem er bemyndiget til at udskrive valg til Inatsisartut, Jensen eller Kielsen?

To mulige rigsretsager på hver sin side af Atlanten

Læs hele Josef Motzfeldt klumme i ugens udgave af avisen AG. Køb avisen her: