Josef Tarrak sender appetitvækker på gaden inden nyt album med Suspekt

Anders Rytoft Mandag, 06. februar 2023 - 15:39

Tarrak har fredag udgivet en ny single.

Den hedder 'Nipimut Atortittartoq', som groft sagt betyder lydluder.

- Jeg har været nervøs, specielt på grund af indholdet. Sangen er lidt hård - der er også nogle erotiske linjer, så jeg har været spændt på, hvordan folk har villet reagere, siger Josef Tarrak Petrussen.

Selvom kunstneren endnu ikke har det fulde indtryk, fordi der kun er gået et par dage siden udgivelsen, så fortæller han til Sermitsiaq.AG, at folk indtil videre har taget godt imod den.

Meget ærlig

Det er ifølge Josef Tarrak Petrussen en meget ærlig sang, hvor han udtrykker sine følelser, fortæller om sig selv, og hvordan han har det med at være musiker - og det har været et spændende forløb. Mens Josef Tarraks sange hidtil har været samfundskritiske, så vender han i 'Nipimut Atortittartoq' blikket indad og udfordrer sig selv rent musikalsk.

- Jeg bruger metaforer og har et lidt mærkeligt flow i rappen, hvor jeg næsten falder ud af rytmen. Det er en meget anderledes rapstil. Jeg føler, at jeg har udviklet mig, hvad angår det grønlandske sprog, og i måden jeg udfører det på, siger Josef Tarrak Petrussen.

Den nye single lægger op til endnu et album i rækken, som udkommer i løbet af foråret, hvis alt går vel, bemærker Josef Tarrak Petrussen. Det er første gang, at alle sangene på nær én vil være produceret af ham selv.

- Jeg har været vant til at samarbejde med andre, fordi jeg ikke har kunnet producere selv, men det har jeg øvet mig i. Det er mere udfordrende, og jeg er glad for, at jeg har mine venner til at give mig konstruktiv kritik.

Men, tilføjer Tarrak:

- Det er hårdt at være i en enmandshær.

Nødt til at ofre sig selv

Musikeren sender i den forbindelse ros til alle de selvstændige musikere, for det er fandme hårdt, som han udtrykker det.

- Jeg ser, hvor mange ressourcer de har i den danske musikbranche i forhold til her i Grønland. Vi glemmer nogle gange, at stort set alle grønlandske musikere udgiver selv, og hvor er det sejt. De sidder og mixer derhjemme på kysten og ude i bygderne:

- Der er så mange grønlandske musikere, som er helt vildt gode og selvstændige, men det er følelsen af, at man også er nødt til at sælge og ofre sig selv, siger han med reference til titlen på den seneste udgivelse, som følges op af endnu et par flere singler inden selve albummet, hvor blandt andre danske Suspekt er featured.

Josef Tarrak Petrussen oplyser, at han har planer om at spille koncerter i Nuuk og andre steder steder i landet engang i marts og måske april - det er dog ikke helt bekræftet, siger Tarrak, som før eller siden kommer til at optræde med 'Nipimut Atortittartoq'.

Den nye musikvideo kan ses og lyttes her: