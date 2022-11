Jordskred undrer borgere i Kapisillit

Der er sket et jordskred ved Kapisillit. Hændelsen er sket for næsen af borgerne, uden at blive opdaget.

Kassaaluk Kristensen Fredag, 18. november 2022 - 10:46

- Vi har ikke hørt noget, og vi har ikke set noget under jordskredet. Jeg er forbavset over, at der er sket et jordskred uden, vi har lagt mærke til det, fortæller en borger i Kapisillit, Johanne Josefsen til Sermitsiaq.AG.

Billeder og videoer af landskabet overfor Kapisillit er blevet delt på de sociale medier i går eftermiddag. Billederne viser en stort plet på fjeldet, der er helt bar for sne.

- Jeg lagde mærke til den bare jord omkring klokken 13.00 i går torsdag. Det er mærkeligt, siger Johanne Josefsen.

I nattens mulm og mørke

Grønlands Politi er vidende om videoer om opdagelsen, og vagtchef Gedion Quist oplyser, at det formentlig er sket natten til torsdag.

- Brandvæsenet i området vurderer, at jordskredet formentlig er sket natten til torsdag, eller meget tidlig morgen torsdag, mens det stadig var mørkt udenfor. Vi har ikke fået en anmeldelse om sagen, da ingen formentlig har opdaget det, da det skete, fortæller vagtchef Gedion Quist til Sermitsiaq.AG.

Ikke første skred i området

Johanne Josefsen fortæller, at det er første gang, at hun og hendes far på 70 år, har oplevet et jordskred lige overfor Kapisillit. Men det er ikke enestående at se i området.

- Vi oplevede også et mindre jordskred ved det tætteste fjeld, Pingu, i sommers. Det er fascinerende, at naturen kan opføre sig sådan, siger Johanne Josefsen.

Grønlands Politi oplyser, at der ikke er sket materielle ødelæggelser og at der heller ikke er tilskadekomne efter jordskredet.