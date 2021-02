Jordskred udløste evakuering i det centrale Oslo

Ritzaus Bureau Lørdag, 27. februar 2021 - 11:10

Et jordskred i det centrale Oslo har lørdag ført til en evakuering af mindst 20 boliger, skriver dagbladet VG. Der er indtil videre ikke noget, som tyder på, at nogen er omkommet eller revet med af skredet. Det siger talsmænd for politiet til VG.

Der blev slået alarm om skredet hos politiet klokken 12.20, efter at muren i et hus pludselig blev ødelagt. Det blev meddelt, at ødelæggelserne skyldtes et skred.

- Alle udrykningstjenester blev sendt til stedet, siger operationsleder Vidar Pedersen til VG.

- Samtlige huse i det ramte område bliver evakueret. Det er omkring 20 boliger, siger operationslederen. Kommunen har sendt repræsentanter til stedet for at få foretaget undersøgelser.

Jordskredet er sket ved Telthusbakken i Oslo.

I slutningen af december blev Norge rystet af jordskred i den lille by Ask i Gjerdrum nordøst for Oslo. Skredet rev flere huse med sig og ti mennesker omkom. Jordskredet fandt sted tidligt om morgenen den 30. december. I dagene efter skredet arbejdede redningsmandskab på højtryk i det kolde vintervejr for at finde eventuelle overlevende.

Jordskredet skete i et område med en særlig type ler, som findes i blandt andet Norge, Sverige og Finland.

Når den type ler bliver overbelastet, kan der forekomme jordskred, som tilfældet var det i Ask.

Når leret bliver overbelastet, mister det sin styrke og flyder som væske.

/ritzau/NTB