Jordskælv ved Maniitsoq: Mærkede du det?

Kassaaluk Kristensen Onsdag, 03. maj 2023 - 17:43

Borgerene i Maniitsoq kunne mandag morgen opleve et sjældent fænomen i området. Nemlig et jordskælv, der er målt til 3,8 på richterskalaen.

- Det er relativt sjældent, at der sker et jordskælv i området omkring Maniitsoq. Vi ønsker derfor indberetninger fra borgere, for at vide hvordan disse mærkes, også for at forstå, hvorfor disse jordskælv sker i områderne, fortæller geolog i GEUS, Majken Djurhuus Poulsen til Sermitsiaq.AG.

Hun oplyser, at der går nogle år mellem jordskælv ved Maniitsoq og generelt på veskysten, mens jordskælv opleves oftere i Qeqertarsuaq og Tasiilaq.

Ufarlig og stabil grund

GEUS ønsker at få indberetninger fra borgere, der kan have mærket jordskælvet ved Maniitsoq mandag. Jordskælvet skete 40 kilometer øst for Maniitsoq og blev registreret klokken 08.41.

- Jordskælvet er sket på land, i en dybde på omkring 13 kilometer. Indberetninger er vigtige for vores arbejde, så vi kan blive klogere på de mange jordskælv, der sker i Grønland, siger Majken Djurhuus Poulsen.

Hun oplyser, at der sker omkring 1.000 jordskælv i Grønland årligt. Langt de fleste af dem sker langt væk fra beboede områder, og bliver sjældent målt over 4 på richterskalaen.

- Det er ret ufarlige, da vi ligger på ret stabil grund. Men Grønland bevæger sig langsomt mod Amerika, og de spændinger der sker i undergrunden udløser små skælv engang imellem, oplyser geologen.

Indtil videre har GEUS modtaget omkring fem indberetninger om jordskælvet i Maniitsoq.