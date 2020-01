Jordemødre: Besparelser går ud over børnene

Walter Turnowsky Mandag, 06. januar 2020 - 10:51

Ernisussiortut Kattuffiat har med glæde noteret sig, at Kim Kielsen i sin nytårstale inviterer til samarbejde.

- Kim Kielsens erkendelse af travlhed blandt sundhedspersonalet og vigtigheden af at give børn og forældre en god start på livet, mener vi må munde ud i flere jordemødre til at varetage svangreomsorgen og de andre opgaver en jordemoder har, for eksempel undervisning i MANU, der er et forældreforberedende koncept, siger formand for AK, Anne Schurmann i en pressemeddelelse.

- Vi har en gruppe, dygtige veluddannede jordemødre, der gør en kæmpe indsat for at hjælpe familierne bedst muligt. Men vores jordemødre løber stærkt, stillinger på kysten - hvor svangreomsorgen i forvejen er sparsom - bliver nedlagt, fødesteder lukker og jordemødrene presses til at slække på arbejdsopgaverne, dette er utilfredsstillende for både den enkelte jordemoder, og en forringelse af tilbud til familierne og svangreomsorgen.

- Det er ikke i overensstemmelse med, at man fra politisk side lover at man vil passe bedre på børnene og sikre dem en god opvækst. WHO har besluttet at gøre 2020 til International jordemoder år for at sætte fokus på betydningen af jordemoderindsatsen verden over. Det vil vi gerne bakke op om, for her i Grønland kan vi gøre endnu mere, hvis vi udnytter de faglige kvalifikationer jordemødre har.

Konkret henviser Anne Schurmann til, at borgerne i Kommune Qeqertalik siden sommer skal rejse til Ilulissat eller Nuuk, når de skal føde, en situation, som borgmester Ane Hansen også omtalte i sin nytårstale.

- Det er et indgreb i familiedannelsen, når man skiller familierne ad i forbindelse med fødslen af et barn. Det kan få store konsekvenser langt ind i både forældreskabet og barndommen, siger Anne Schurmann.