Jordemødre om aborter: Brug jordemødre under forebyggelse

Tirsdag, 20. oktober 2020 - 17:01

Ernisussiortut Kattuffiat er bekymret for det høje antal af aborter, der foretages hvert år i Grønland. Derfor er jordemødrenes landsforening glad for, at det store antal aborter per år også er sneget sig ind til Inatsisartuts debat.

Nunatta Qitornais Aleqa Hammond har nemlig stillet spørgsmålet inde i Inatsisartut salen og pointeret, at gratis abort kan være en af årsagerne.

- Ernisussiortut Kattuffiat er glad for at debatten er taget op i Inatsisartut, da dette problem ikke bliver mindre hvis der ikke frigives flere midler til for eksempel seksualundervisning, og at prioritere en opnormering af jordemødre, der er uddannet til at undervise i seksualundervisning, oplyser EK’s bestyrelse, hvor Anne Schurmann er formand.

Men retten til abort bør dog ikke pusles ved:

- EK vil gerne pointere at fri abort for alle kvinder over 18 år er en vigtig ret! Det er vigtigt at alle myndige kvinder har ret til at bestemme hvorvidt de ønsker at gennemføre en graviditet eller ej.

902 aborter

I 2019 blev der foretaget 902 provokerede aborter, hvoraf 161 af kvinderne var unge piger helt ned til 13-års alderen.

Jordemødrenes landsforening ser det som ”dybt problematisk”, at unge piger, hvor nogen af dem er under den seksuelle lavalder, kommer i den situation at skulle få foretaget et så alvorligt valg, og med deres forældre eller værges samtykke.

EK opfordrer til en opnormering af jordemødre og at samfundet bør anvende jordemødrenes kompetencer mere i forbindelse med forebyggelse af uønsket graviditeter.