Jolletyveri udløste forgæves eftersøgning

Jørgen Schultz-Nielsen Onsdag, 14. april 2021 - 10:57

Politiet vil gerne efterlyse vidner til et jolletyveri, som resulterede i spildte kræfter på en større eftersøgning efter eventuelle omkomne.

Tirsdag morgen blev en jolle fundet drivende i bugten ud for Dr. Ingrids Hospital. Der var ingen ombord, og politiet frygtede, at en person var omkommet i det kolde vand.

Ingen savnede

En eftersøgning med politiets kutter blev iværksat, men nu formoder man, at der er tale om et tyveri af en jolle, og hvor gerningsmændene blot har efterladt jollen, der senere er drevet til havs.

- Vi har ingen anmeldelse om savnede personer, så vi formoder, at der ikke ligger en ulykke bag, fortæller vagtchefen Julie Senderowitz fra politiet i Nuuk.

Hun tilføjer, at man fandt en snor, der var kappet over med en kniv. En gummibåd lå efterladt ved kysten nær Dr. Ingrids Hospital, hvilket understøtter formodningen om, at tyvene har set sit snit til en sejltur i det smukke vejr mandag, men blot forladt jollen og gummibåden uden at fortøjre dem.

Problematisk

- Hændelsen er problematisk, da hændelsen har kostet mange unødige ressourcer. Derfor vil vi gerne have, at borgere, der eventuelt har set noget mistænkeligt fra bådhavnen Iggia, om at ringe til os. Vi skal have stoppet hændelser af den karakter, da det skaber unødige bekymringer og er spild af vigtige ressourcer, understreger vagtchefen over for Sermitsiaq.AG.