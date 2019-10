Jollefiskerne kommer på udvalgsdagsorden

Jørgen Schultz-Nielsen Mandag, 21. oktober 2019 - 14:07

Formanden for Fiskeriudvalget, Henrik Fleischer fra Siumut, er bekymret for konsekvensen af Grønlandsbankens beslutning om at smække pengekassen i over for jollefiskerne.

- Jeg har talt med flere medlemmer af fiskeriudvalget, og jeg har besluttet at sætte emnet på dagsordenen i fiskeriudvalget, oplyser Henrik Fleischer til Sermitsiaq.AG.

Han ønsker ikke på nuværende tidspunkt at tilkendegive sin egen holdning i sagen, fordi han sidder i formandsstolen.

- Der skal være en åben og konstruktiv dialog, uden at jeg på forhånd har lagt mig fast på noget som helst, siger Henrik Fleischer.