Jollefiskeriet tæt på kollaps

Redaktionen Mandag, 29. marts 2021 - 10:39

7. marts lukkede Grønlands Fiskerilicenskontrol, GFLK, der hører under Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug i Selvstyret, for det kystnære fiskeri efter hellefisk for jollesegmentet i forvaltningsområdet Diskobugten, da månedskvoten for marts, der var på 214 tons var blevet opfisket.

Det skriver avisen Sermitsiaq.

Det skete, fordi der var blevet fisket over 100 tons for meget på månedskvoten for februar, der også var på 214 tons. Ved ændring af fiskeribekendtgørelsen i december sidste år, er det for Naalakkersuisut blevet muligt at overføre de større fiskefartøjers ubrugte kvote til jollesegmentet sidst på året. Og da det kan forventes, at den samlede kvote for fiskefartøjer ikke bliver opbrugt i år, hvilket også har været tilfældet i de forrige år, har partigruppeformændene i Inatsisartut imidlertid valgt at overflyttede en samlet kvote på 225 tons fra månedskvoterne for oktober, november og december i 2021 til marts i 2021, hvilket sikrede, at fiskeriet blev genoptaget 13. marts - selvom GLFK i første omgang udmeldte, at fiskeriet først ville blive genoptaget 1. april.

Men allerede 23. marts blev fiskeriet for jollesegmentet lukket igen, da den overflyttede kvote igen var blevet opfisket.

Færre kvoter

I december sidste år besluttede Naalakkersuisut at tildele en hellefiskekvote på 7.847 tons til Diskobugten, hvoraf 3.667 tons er tildelt til jollesegmentet. Den samlede kvote for både joller og fartøjer over seks meter til Uummannaq er på 9.167 tons, og der er 8.134 tons til Upernavik for 2021.

