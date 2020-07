Johnna snød druknedøden - vil nu være skibskaptajn

Redaktionen Onsdag, 08. juli 2020 - 11:44

Nærmest hele befolkningen blev følelsesmæssigt stærkt bevæget og berørt over at se den første udsendelse af fire programmer om Jens og Dorthe Kjeldsens sejlads over Nordvestpassagen med Jens’ barndomskammerat, eventyrer og bådbygger Erik Peitersen der blev sendt i januar 2018 af DR2.

Det skriver avisen AG.

De tre venner havde nemlig optaget deres redningsaktion af Johnna Petersen, som var den eneste overlevende efter en jolle-ulykke med fem personer ombord i Diskobugten i juli 2017.

I udsendelsen så vi hvordan, den i dag knap 23-årige, Johnna Petersen kæmpede for sit liv, da eventyrerne, Dorthe og Jens Kjeldsen, sammen med Erik Peitersen og en kameramand, reddede hende op i deres sejlbåd fra det iskolde vand, efter at hun i over to timer havde forsøgt at svømme mod land, mens hendes samlever og dennes tre familiemedlemmer ikke overlevede, da motoren faldt i vandet og båden sank.

I dag går Johnna Petersen rundt med drømmen om at blive skibskaptajn. Hun har søgt om bord på skoleskibet Georg Stage, men oplevelserne for tre år siden har mærket hende for resten af livet.

