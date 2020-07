John Mair om Kvanefjeld-minen: - Vi ønsker en åben dialog

Jørgen Schultz-Nielsen Onsdag, 08. juli 2020 - 10:27

Greenland Minerals er ganske tæt på at indlede en offentlig høringsproces vedrørende VVM-vurderingen og de sociale aspekter i etableringen af en mine ved Kvanefjeld, hvor man ønsker at udvinde sjældne jordarter, og hvor et biprodukt er uran.

Administrerende direktør John Mair, Greenland Minerals, oplyser til Sermitsiaq.AG, at man ser frem til de offentlige møder, hvor spørgsmål og kommentarer kan rettes til regeringsrepræsentanter, videnskabelige specialister og mineselskabet.

- Det er virksomhedens politik at føre en åben dialog med regeringsadministrationen og alle andre interessenter, understreger John Mair, der imidlertid ikke vil tillade direktør Jørn Skov Nielsen at kommentere sit jobskifte.

Deler vandene

Kvanefjeld-projektet deler vandene blandt befolkningen på grund af uran-udvindingen og de miljø- og sundhedsmæssige aspektre.

John Mair fastslår i den forbindelse, at udvindingen af sjældne jordarter netop er med til at styrke udviklingen af en bæredygtig grøn udvikling på global skala inden for blandt andet vedvarende energiproduktion og reduktion af drivhusgas-emissioner.

- Som ethvert minedrift i Grønland er det et krav, at det skal udføres i overensstemmelse med god international praksis med hensyn til miljø, klima, sundhed og sikkerhed. Denne tilgang er helt i tråd med Greenland Minerals erhvervspolitik og kerneværdier, der sigter mod at afbalancere økonomiske, miljømæssige og sociale hensyn i alle vore beslutninger, understreger John Mair.