Johannes Larsen og de grønlandske fugle

Knud Fl. Larsen Søndag, 22. september 2019 - 13:45

Johannes Larsen er mest kendt for sine malerier og tegninger af naturen og især af fuglene. I 1910’erne havde Johannes tegnet til det store værk Danmarks Fugle. Der skulle også være et bind med grønlandske fugle. Derfor ekspeditionen til Grønland. Arrangeret og finansieret af vekselerer, ornitolog og udgiver af Danmarks Fugle Eiler Lehn Schiøler. Lehn Schiøler, to andre fuglekyndige, en officer fra Søværnet og altså Johannes Larsen ankom til Nuuk 21. juni 1925. De sejlede i de næste tre måneder med m/s ”Angut” fra Nuuk til Qeqertarsuaq.

fra bogen

Mange forskellige lokaliteter blev besigtiget. Mange forskellige mennesker blev besøgt. Johannes Larsen altid med sin notesbog, hvor det han så, blev noteret og tegnet. Skitser, tegninger, betragtninger omkring vejr og vind og notater om de mange mennesker, som de mødte. Undervejs fik ekspeditionen hjælp med navigationen af flere forskellige kendtmænd.

Stor gæstfrihed

Byer og bygder blev besøgt. Som altid i Grønland mødtes man med den største gæstfrihed, så det blev for Johannes Larsen og det øvrige selskab til mange uforglemmelige oplevelser. Oplevelser, som sammen med fugle, isbjerge, mennesker, tørvehytter og kolonihuse blev nedfældet på papir med blyant, tusch og akvarel. 30. juli fortæller Johannes Larsen blandt andet om et middag, som de var inviteret til:

-Stegte ryper, lagerøl, snaps, røgede helleflynder finner, stegt laks og kartofler, potkæse (ost) og kaffe og kage.

Klar blaa Luft, let Bris fra N

Johannes Larsen benytter sig af mange forkortelser. Staver mange grønlandske stednavne med lydskrift. Fortæller levende om store og små oplevelser. Om invitationer til middage. Om tilberedningen af de dyr og fugle, som de skyder undervejs. Johannes Larsen er en levende og grundig fortæller.

Jakob Gaasvig

10 fyldte notesbøger bliver det til, inden ekspeditionen med ”Hans Egede” var tilbage i København 29. september, igen som på turen til Grønland med ekspeditionens rejsebåd m/s ”Angut” på dækket. Det er de 10 notesbøger med de mange tegninger og skitser, der nu er udgivet i et stort og flot bogværk. ”Klar blaa luft, let Bris fra N”, som bogen hedder, er fortællingen om en spændende næsten tre måneders lang sejllads langs den grønlandske vestkyst.

Dejlige dage

Som læser kan man blive helt misundelig. Hvorfor levede man ikke dengang og hvorfor var man ikke med? Alkefrikadeller, edderfuglebøffer og omelet af terneæg skyllet ned med en god rødvin, kunne være middagen ombord på m/s ”Angut”. En ekspedition med et langt større budget end så mange af andre ekspeditioner, der er skrevet beretninger om.

Skitserne og oplevelserne blev brugt i mange år

Så sent som få år før sin død blev Johannes Larsen færdig med et oliemaleri med motiv fra Grønland. I bogen er der også et udvalg af billeder udført efter hjemkomsten fra Grønland.

Ny Carlsbergfondet

Bogen er skrevet af Malene Linell Ipsen, Theis Vallø Madsen og Jens Gregersen. Den er udover Johannes Larsens beretning med tegninger og skitser suppleret med uddrag af de øvrige deltagers oplevelser. Det er Ny Carlsbergfondet, som har støttet projektet. Derfor er det muligt at købe det store og flotte bogværk på 352 sider til samme pris, som hvad en almindelig bog koster.