Damelandsholdet i håndbold skal finde en ny landstræner.

Håndboldforbundet, TAAK, og Johannes Groth er nået frem til en gensidig aftale, at Johannes Groth stopper som landstræner. Det oplyser håndboldforbundet i en pressemeddelelse. Årsagen for, at Johannes Groth stopper er personlig, da han har valgt at prioritere sin tid anderledes, lyder begrundelsen.

- Timingen er måske ikke den bedste i forhold til de snarlige mesterskaber i august, men det er vigtigt at holdet kommer afsted med masser af energi, lyder det fra TAAK.

Mål nået

Johannes Groth startede sit trænervirke hos damerne hos GSS i 2011. Igennem 2012 bliver han udnævnt til assistent træner på det genopstået i damelandsholdet, og blev ny landstræner i 2016.

Johannes Groth udtaler i forbindelse med sin exit, at hans personlige mål for Grønlands kvindelige håndboldlandshold er nået:

- Vi har et veletableret landshold i dag. Jeg takker af på grund af personlige årsager, da den tid, der kræves nu af de dygtige spillere, ikke længere kan forenes med de ressourcer og tid som det kræves. Tid og ressourcer som er nødvendig i forhold til den kommende forberedelse og VM-kvalifikation til august, siger Johannes Groth og takker samtidig for godt samarbejde.

Kvalifikationer til august

- Vi kan alle være stolte og jeg ønsker alt held og lykke for det fremtidige arbejde indenfor damelandsholdet, siger han.

Landsholdet har siden 2012 med forbundets støtte, rejst meget. Holdet har spillet i mange lande, blandet i Island, Puerto Rico, Cuba og Mexico.

- Hvis alt går vel er damelandsholdet i august måned kvalificeret til VM. Det er den ultimative drøm for håndboldspillere at repræsentere landet til et VM, men først Pan-Am til august, lyder det fra TAAK.