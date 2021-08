Jørn Holbech: Kræften reddede mit liv

Redaktionen Torsdag, 19. august 2021 - 16:12

Fortællingen om skolelederen Jørn Holbech fra Tasiilaq, der i seks år var direktør for Det Grønlandske Hus i Aarhus, indeholder flere paradokser, hvor den grønlandske natur spiller en helt særlig og afgørende rolle.

Det skriver avisen AG.

Hans sjæl var efter otte års ophold fra 2006 til 2014 blevet inficeret af den smukke, men også rå natur, der omkranser østkystbyen Tasiilaq.

-Hvert år stillede min kone og jeg os det spørgsmål, om vi skulle tage et år mere i Tasiilaq, hvor jeg havde et spændende job som skoleleder. Efter otte år ville min kone hjem til Danmark, og sammen med vore tre børn flyttede vi til Aarhus, hvor jeg blev direktør for Det Grønlandske Hus, fortæller Jørn Holbech, der gerne ville være blevet i Tasiilaq.

Spændende direktørjob

Direktørjobbet var på mange måder spændende, hvor det blandt andet lykkedes at få realiseret planerne om en kulturhus-tilbygning til den smukke bolig på Dalgas Avenue, der ligger nær skov og strand.

-Men som tiden gik i Aarhus kunne jeg mærke, at der var noget galt. Mange møder, regneark og et liv styret af en kalender havde udviklet sig til stress – troede jeg. Et besøg hos lægen og resultatet af en biopsi den 14. januar 2019 blev et chok, der for alvor forandrede mit liv, fortæller Jørn Holbech.

-Jeg troede vitterligt ikke, at jeg fejlede noget, da jeg fik konstateret en aggressiv prostatakræft. Og så opdagede man i samme ombæring, at jeg også havde tarmkræft. Det hele ramlede, og jeg troede virkelig, at jeg var på vej i døden, husker Jørn Holbech, der i dag må leve med en stomi.

Den efterfølgende rekreationsperiode satte gang i tankerne om, hvordan livet og fremtiden skulle tackles.

