Jørn Borks eskimoiske verdensbillede

Knud Fl. Larsen Søndag, 03. november 2019 - 10:41

Jørn Bork spænder vidt. Han arbejder med oliemaleri. Med træsnit, tegning og akvarel. Med figurer skåret eller hugget i så forskellige materialer som sten, ben og træ eller støbt i bronze og har siden drengeårene tegnet.

Det har altid været små steder

-Min mor har altid, da jeg var barn, fortalt meget om Grønland. En fjern slægtning var grønlænder. Vi boede i København og besøgte med jævne mellemrum Zoologisk Have. Isbjørnene var det bedste. Så allerede der blev min interesse for Grønland vakt, fortæller Jørn Bork, da vi en dag i slutningen af oktober er på besøg i Galleri Bork på Limfjordsøen Mors.

Knud Fl. Larsen

Jørn Bork blev færdig på lærerseminariet i 1971. Første stop var Femø nord for Lolland, inden næste stop i 1974 blev Arsuk. Efter to år blev flyttekasserne igen pakket. Jørn Bork med kone og de to sønner flyttede til Attu i det daværende Kangatsiaq Kommune. 19 år i Attu blev det til. Så skulle der igen ske noget: Fem år som ledende skoleinspektør i Ittoqqortoormiit var sidste stop på Jørn Borks 26 års lange grønlandsfærd.

Kvinden, der syede klæder af ravneskind. Knud Fl. Larsen

Masser af oplevelser

Jørn Bork er en fantastisk fortæller. Det er lige meget, om det handler om de forskellige kunstværker og symbolikken i dem eller det handler om alle de store oplevelser igennem de mange år i Grønland. Hundeslæde, fangst og fiskeri fylder meget. Det gør lokal- og landspolitikken også. Man kunne ikke være i Grønland i næsten tre årtier, uden at beskæftige sig med den side af Grønland. Sideløbende med arbejdet som lærer og med fangst og fiskeri, arbejdede Jørn Bork også med billedkunst. 20.000 km på hundeslæde og mange gange i dårligt vejr med farefulde oplevelser til følge. Oplevelser, oplevelser og atter oplevelser gennem 26 år i Grønland, skal der mere end en bog til at fortælle.

Ataaliannguaq Knud Fl Larsen

Myter og sagn krydret med egne oplevelser

-Historierne opstår jo stadig hver eneste dag og mange af de ting, der sker i et moderne samfund, kan godt være lidt af det samme, som er vandret og fortalt gennem generationer, fortæller Jørn Bork.

Jørn Bork udgav sidste år et stort og fornemt bogværk FØR BRISTEPUNKTET. Tresproget dansk, engelsk og tysk. 239 sider i stort format fyldt med Jørn Borks forskellige arbejder. Færdige malerier, skitser og skulpturer. Grønlandske myter og sagn og Jørn Borks egne oplevelser. FØR BRISTEPUNKTET er god at være i selskab med.

Knud Fl Larsen

-De gamle myter og sagn har også et budskab til det moderne menneske, mener Jørn Bork.

-Mange af de gamle fortællinger handler om helt dagligdags hændelser. Altså om det basale ved livet: Livet handler ikke om at jagte en mening eller et mål, men blot at opleve det, som Jørn Bork udtrykker det.

Et studie værd

Jørn Borks malerier fortæller historier. For eksempel maleriet Aataaliannguaq, En spændende beretning om en ungkarl, som ser en hvidklædt pige på stranden. Og så sker der ting og sager. Kvinden, der syede klæder af ravneskind er et andet maleri, som bygger på et gammelt sagn. Også her har Jørn Bork i Attu oplevet noget, som alt andet lige er lidt af det samme. De to historier og mange flere kan man læse meget mere om i Jørn Borks bog FØR BRISTEPUNKTET.

Bliver aldrig færdig med Grønland

Jørn Bork har lige været i Grønland. Medvirkede i Danmarks Radios udsendelse Audiens på P1 om qivittoq fjeldgænger og overtro. Jørn Bork fortæller blandt andet om, hvad der kan ske, når man er alene ude i den store grønlandske natur.

-Man overlever ikke, hvis man ikke selv gør noget. Det er fantastisk at være derude, hvor alt, hvad man gør, har en konsekvens.

-Jeg glemmer aldrig fangsturene med hundene. Vinterjagten efter rensdyr har altid været noget helt særligt. Det kunne være virkelig hårdt. Belønningen var til gengæld stor, når et rensdyr var nedlagt. Er man alene og langt ude i fjeldene kan alting ske. Alene er man, men det føles ikke sådan. Det kan jeg stadigvæk drømme om.