Joe Biden står som vinder efter 'Super Tuesday'

Ritzau Onsdag, 04. marts 2020 - 06:25

Alt tegner til, at det enten bliver den tidligere vicepræsident og midtsøgende Joe Biden eller den erklærede socialist Bernie Sanders, der skal forsøg at fravriste Donald Trump præsidentposten ved valget i efteråret.

Det står klar efter der blev holdt primærvalg i 13 delstater på den såkaldte Super Tuesday.

Joe Biden står til at sejre i ni delstater og Bernie Sanders i fire.

Biden står således ifølge de seneste prognoser til også at vinde i Texas, som har i alt 228 delegerede, skriver flere amerikanske medier.

Den tidligere vicepræsident vinder desuden ifølge prognoser fra CNN og nyhedsbureauet AP i delstaterne Alabama, Arkansas, Massachusetts, Minnesota, North Carolina, Oklahoma, Tennessee og Virginia.

Her er der henholdsvis 52, 31, 91, 75, 110, 37, 64 og 99 delegerede på spil.

Særligt den forventede sejr i Massachusetts er værd at bide mærke i, da det er senator Elizabeth Warrens hjemstat.

Den tidligere New York City-borgmester og milliardær Michael Bloomberg havde desuden satset hårdt på Virginia, som han har besøgt syv gange i løbet af valgkampen. Men den delstat ser Joe Biden altså også ud til at vinde.

Mens Biden ser ud til at trække det længste strå i de førnævnte otte delstater, ligger senator Bernie Sanders som ventet til at vinde i sin hjemstat Vermont.

I Vermont er der 16 delegerede på spil.

Også i delstaten Colorado, hvor der er 67 delegerede at hente, og Utah, der har 29 delegerede, står Bernie Sanders til at vinde.

Og sidst, men ikke mindst, ser han også ud til at tage sejren i Californien, der er den delstat med allerflest delegerede på spil. Her kæmper de demokratiske præsidentaspiranter om hele 415 delegerede.

Omvendt blev supertirsdag en fæl skuffelse for den tidligere borgmester i New York City Michael Bloomberg, der først meldte sig ind i primærvalgene tirsdag.

Ifølge en prognose fra Edison Research løber han således kun med en sejr ved tirsdagens vælgermøder i territoriet Amerikansk Samoa, der ligger i det sydlige Stillehav.

I Amerikansk Samoa er der i alt seks delegerede at hente.

Tidligt onsdag morgen dansk tid siger unavngivne kilder fra Bloombergs kampagnestab til NBC News, at den 78-årige milliardær hurtigst muligt vil mødes med sine rådgivere for at diskutere, om han skal forblive i kampen om Demokraternes nominering.

Valgstederne er også lukket i Texas, hvor der er hele 228 delegerede at hente.

Det er dog endnu for tæt til, at man kan spå om en vinder i den vigtige stat, skriver CNN, men Bernie Sanders og Joe Biden ser ud til at have klaret sig bedst.

Antallet af delegerede på supertirsdag er i alt 1357. Det svarer til over en tredjedel af alle de delegerede, som kandidaterne kæmper om.

De delegerede i hver delstat bliver uddelt proportionelt til kandidaterne, alt efter hvor mange stemmer en kandidat får. Kun kandidater med minimum 15 procent af stemmerne kan få tildelt delegerede.

Det kræver 1991 delegerede endeligt at sikre sig nomineringen som Demokraternes præsidentkandidat.

Hverken Elizabeth Warren eller Tulsi Gabbard står til sejr i nogen delstater supertirsdag.