Joe Biden forventes til Grønland 

Lørdag, 30. januar 2021 - 15:57

Medlem af Grønlandsudvalget for De Radikale, tidligere udenrigsminister Martin Lidegaard, er helt sikker på, at den amerikanske præsident Joe Biden prioriterer at besøge Grønland i løbet af sin præsidentperiode.

– Arktis er kommet helt op i toppen af den sikkerhedspolitiske dagsorden i USA både forsvarspolitisk, men også økonomisk og ressourcemæssigt. Og dertil kommer at han er interesseret i klima og vil skabe sig en stor klimaprofil. Alle de her ting kan han få signaleret meget stærkt ved at besøge sine tætteste allierede i Arktis, som er Kongeriget Danmark, siger han til avisen Sermitsiaq.

– Han vil gerne sende et signal til Grønland og den grønlandske befolkning og til Danmark og den danske regering. Det kan han kombinere ved at tage en tur til Grønland sammen med den danske statsminister og den grønlandske landsstyreformand, siger Martin Lidegaard, der dog er spændt på, hvilken politik Joe Biden vil føre i Arktis.

- Det er faktisk et af de områder af hans udenrigspolitik, vi ved mindst om. Mit bud er, at han vil prioritere sikkerhedspolitik og forsvarspolitik, men også ressourcer herunder mineraler. Det vil sige hele den økonomiske udvikling i området. Dertil er der klimaet. Trump var bedøvende ligeglad med klimaet og måske også i virkeligheden med det forsvarspolitiske område. For ham handlede det bare om økonomi, ressourcer og mineraler. For Biden vil der være en bedre balance mellem de forskellige områder.

