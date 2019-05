Jobfradrag vil koste Landskassen stort millionbeløb

Jørgen Schultz-Nielsen Onsdag, 01. maj 2019 - 13:55

Prisen for at indføre et beskæftigelsesfradrag, der vil give personer med en lav indkomst en gevinst efter skat på 4.128 kroner årligt, er opgjort til et sted mellem 45 og 50 millioner kroner.

Det fremgår af bemærkningerne til det lovforslag om at indføre et beskæftigelsesfradrag, som Naalakkersuisut netop har fremlagt.

Det vil koste Landskassen 107 millioner kroner at indføre fradraget isoleret set.

Men aftrapningen og de dynamiske effekter er opgjort til at løbe op i omegnen af 57 til 62 millioner kroner, så den samlede udgift for Landskassen vil ende på mellem 45 og 50 millioner kroner, fremgår det af finansdepartementets regnestykke.

- Det vurderes, at indførslen af beskæftigelsesfradrag vil være forbundet med dynamiske effekter. Disse effekter forventes at bestå i en beskæftigelseseffekt, hvor borgere vælger at arbejde mere, hvilket giver højere skatteindtægter og færre sociale udgifter for det offentlige, skriver finansdepartementet.

– Derudover er der en effekt af det øgede rådighedsbeløb for borgerene og dermed et øget forbrug. Dette vil bl.a. medføre højere provenu for landskassen gennem eksempelvis indførselsafgifter og højere selskabsskatter m.v. fra bl.a. detailhandlen. Samlet set skønnes de dynamiske effekter at give et provenu på mellem 38,5-33,5 mio. kr., fremgår det af bemærkningerne til lovforslaget, som er sendt i høring.

Stor usikkerhed

Finansdepartementet understreger imidlertid, at der er en høj grad af usikkerhed forbundet med skønnet af de dynamiske virkninger.

- Eksempelvis afhænger en beskæftigelseseffekt af om der er ledige stillinger m.v., hvilket bl.a. afhænger af samfundskonjekturerne, oplyser man.

Erhvervslivet vil i et vist omfang blive belastet af at skulle indrapportere mere detaljerede årlige redegørelser om de ansatte til Skattestyrelsen. Virksomhederne skal desuden til at indrapportere, hvilke personer, der udbetales udbytte til.

To nye medarbejdere i Skattestyrelsen

Skattestyrelsen skal for at kunne håndtere det nye fradrag have ansat to nye medarbejdere og man forventer en it-engangsomkostning på tre til fem millioner kroner.

Der er et stort flertal i Inatsisartut for at indføre et beskæftigelsesfradrag. Om flertallet også vil acceptere den model, som Naalakkersuisut har fremlagt, vil i sidste ende blive afgjort på Efterårssamlingen.