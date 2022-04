Jess Svane: Lad den danske stat betale for vandkraftværkerne

Redaktionen Lørdag, 09. april 2022 - 11:39

Den 9. november sidste år vedtog Inatsisartut rammebetingelserne for anlæg, finansiering og drift af vandkraftværker med tilhørende faciliteter til forsyning af Nuuk samt Qasigiannguit og Aasiaat.

I marts kom den danske statsminister Mette Frederiksen (S) til Grønland og holdt møder med Naalakkersuisut, og i den forbindelse underskrev hun sammen med formanden for Naalakkersuisut, Múte Bourup Egede (IA) en hensigtserklæring om, at man fra dansk side vil undersøge muligheden for at hjælpe med lån til finansiering af de grønlandske vandkraftsprojekter.

Det skriver avisen Sermitsiaq.

Ingen rede penge

Siumuts Jess Svane, der i mange år som lokalpolitiker i Qeqertalik har arbejdet for det planlagte vandkraftværk ved Qasigiannguit og Aasiaat, sad i oppositionen indtil mandag i denne uge, kan ikke ud fra hensigtserklæringen læse, hvad den danske stat har forpligtet sig til.

- Som jeg læser hensigtserklæringen, så er der ikke blevet afsat rede penge, og jeg kan ikke se, hvad den danske stat egentlig har forpligtet sig til. Fra Siumut har vi ikke så meget at sige om hensigtserklæringen, da vi ikke ved, hvad den reelt indeholder, siger Jess Svane.

Han mener, at den danske stat i stedet for at stille spørgsmålstegn ved finansieringen skal gå ind og finansiere det hele, og se Grønland som en del af kongeriget, så Grønland selv kan eje vandkraftværkerne.

- Danmark er blevet kendt i verden for at tænke grønt og tager også Grønland med, når de melder deres grønne politik ud i verden og fortæller om, hvor meget grøn energi de har opnået. Grønland har med sine vandkraftværker opnået 70 procent offentlig grøn energi. Hvilke andre lande har med så få indbyggere og så stort et land opnået så meget grøn energi? Når vandkraftværket ved Qasigiannguit og Aasiaat bliver realiseret kommer vi op på 90 procent offentlig grøn energi. Når Danmark tænker grønt og endda bruger Grønland ude i verden til at melde ud om, hvor meget grøn energi de har, hvorfor kan de så ikke bare betale for det hele, og se Grønland som en del af deres eget land, og ikke stille spørgsmålstegn ved det. Så kan vi selv bygge vandkraftværket og landet kan selv eje vandkraftværket, siger han til Sermitsiaq.

Efter interviewet er Jess Svane (S) blevet Naalakkersuisoq for Sociale Anliggender og Arbejdsmarked.

