Jess Svane: Nu kommer der for alvor gang i salg af vand og is

Lørdag, 14. december 2019

Den ene redegørelse efter den anden, den ene debat efter den anden, de mange hensigtserklæringer fra de politiske partier, valgløfter og lige ved og næsten aftaler, som blev trukket tilbage igen i sidste øjeblik, før nogle startede forsøg med produktion.

Det skriver Sermitsiaq.

På trods af at nogle har gang i produktion af vand og is, kan man generelt konkludere, at alt stort set er mislykkedes med hensyn til eksport af en af Grønlands største naturressourcer nemlig vand og is, i hvert fald i det omfang, Naalakkersuisut og Inatsisartut gerne så.

Succesfuld udbudsrunde

Men det viser sig nu, at der bare skulle små, men mærkbare justeringer i det økonomiske fundament til, for at det rent faktisk nu ser ud til, at Grønland langt om længe kan begynde at eksportere den ellers så eftertragtede råvare.

Man skulle ganske enkelt justere ned i royalty-forventningerne og sænke selskabsskatten for at tiltrække nye investorer, og straks som udsigten var der, var der også bid hos potentielle investorer til netop denne erhvervsgren:

– Vi har for nyligt haft en udbudsrunde i gang på fem udlagte områder. Det blev en succesfuld udbudsrunde, hvor hele syv selskaber fik 16 vandtilladelser. Men vi stopper ikke op her, for som bekendt har Grønland om ikke verdens største, så i hvert fald en af de største potentialer for eksport af netop de så eftertragtede naturressourcer. Vi er derfor allerede nu i gang med den næste udbudsrunde, ligesom vi har gang i at intensivere markedsføringen af mulighederne i erhvervet, forklarer naalakkersuisoq for erhverv, energi forskning og arbejdsmarked, Jess Svane (S).

