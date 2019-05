Jess Svane: Vi fokuserer for meget på hvad der ikke lykkes

redaktionen Torsdag, 02. maj 2019 - 17:54

Der er ingen tvivl om, at det nyudnævnte naalakkersuisoq for erhverv, energi og forskning brænder for det embede, han er blevet udnævnt til, efter sidste Naalakkersuisut-rokade og efter hans forgænger, Aqqalu Jerimiassen (A) valgte at trække sig efter kort tid, som følger af sine udtalelser om, klimaændringer skyldes menneskets rovdrift på naturen.

– Jeg kommer selv fra et servicekontraktområde, det være sig forsyning og passagertrafik. Jeg ved med egne erfaringer, hvad der rører sig på bygderne og yderdistrikterne, og som er afhængig af servicekontrakter. Grønland er på vej til større selvstændighed, men jeg ved positivt, at bygderne og yderdistrikterne også gerne vil være mere uafhængige af, hvad der bliver besluttet fra centralt hold, siger han blandt andet til Sermitsiaq, der udkommer i morgen, fredag.

Stop med at være bange

Jess Svane opfordrer til, at borgere med gode ideer og iværksættere ikke skal være bange for at lide nederlag, når forsøg ikke lykkes:

– Jeg synes, vi er for gode til at fokusere på det, der ikke lykkes, og at vi er for gode til at forblive i faldet, når noget ikke lykkes. Kunsten er at rejse sig igen efter et nederlag, også fra et projekt, der ikke er lykkes i første omgang. Vi har i det grønlandske samfund instrumenter, eksempelvis vækstfonden, til at understøtte og vejlede iværksættere og virksomhedsstiftere.

