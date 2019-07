Jess Svane bøjer sig for GE-kritik

Jørgen Schultz-Nielsen Onsdag, 03. juli 2019 - 13:07

Naalakkersuisoq for Erhverv Jess Svane har i dag besluttet at forlænge høringsprocessen med den seneste oliestrategi med flere uger.

- Formålet med høringsprocessen er at inddrage alle, som ønsker at bidrage til en god strategi. Jeg er glad for, at vi allerede har fået en del input, og blandt disse er ønsket om en længere høringsperiode, oplyser Jess Svane i en pressemeddelelse.

- Jeg har derfor allerede besluttet at forlænge høringsperioden til 31. august 2019, så alle føler, at de har tilstrækkelig tid til at udarbejde deres høringssvar, lyder det fra naalakersuisoq. Den oprindelige tidsfrist var sat til den 14. juli.

Skinproces

Brian Buus Pedersen klagede i sidste uge i avisen AG over den korte tidsfrist.

- Skinproces. Useriøs høringsrunde. Igen, igen er høringsprocessen alt for kort, lød det vredt fra direktøren, der i øvrigt kalder oliestrategien for ”en stor åben bog”.

- Strategien lægger op til store radikale ændringer. Men vi ved ikke, hvor det skal lande. Vi er utrygget, for vi kan ikke se, at departementet har kontaktet den internationale ekspertise på området, lød klageråbet til AG fra Brian Buus Pedersen.