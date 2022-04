Jess henter inspiration fra Finnmarken

Redaktionen Fredag, 01. april 2022 - 10:18

- Når du handler ind i Qasigiannguit eller Qaanaaq, kan du ikke finde tilbudsvarer, som du finder i de store byer, men kun finde varer til faste priser, som selvfølgelig er dyrere end tilbudsvarer. Overalt i verden ser vi, at folk flytter fra yderdistrikter og de små steder. Men skal vi virkelig bare lukke øjnene for den udvikling? Vi har et kæmpestort land, hvem skal passe på de steder, som folk flytter fra, hvis der ikke er flere tilbage, spørger medlem af Inatsisartut, Jess Svane (S).

Det var med de tanker i hovedet, at Jess Svane skrev sit forslag til inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut skal undersøge muligheden for at indføre ordninger for bygder og yderdistrikter inspireret af norske regler for Finnmarken, som ligger i det nordligste Norge, hvor tilflytterne har højere skattefradrag, betaler lavere landsskat, og har fordelagtige muligheder for afvikling af studielån med videre.

- Jeg foreslår det, fordi de norske regler for Finnmarken er meget interessante, og at det skal undersøges grundigt. Hvis vi kan indføre lignende regler her, kan det måske vende udviklingen med at folk flytter fra yderdistrikterne og bygderne, som bliver mere og mere affolket. Det har været en så stor succes i Norge, at de ikke engang snakker særligt meget om det, da de bare er forpligtede til at følge den, siger Jess Svane.

- Hvis vi får lignende regler her i landet, hvad håber du så på?

- Hvis Inatsisartut godkender mit forslag, og undersøgelsen bliver gennemført, håber jeg på, at vi kan bruge resultaterne af undersøgelsen som redskab til at vende udviklingen. Vi er nødt til at se på, at udviklingen her i landet desværre også er ligesom andre lande, hvor folk flytter til byerne, som vi må ændre på. Når det kommer op i Inatsisartut er jeg sikker på, at det bliver debatteret meget grundigt, siger Jess Svane, der også er spændt på at se, hvor meget sådan en ordning vil koste samfundet.

