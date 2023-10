Jess G. Berthelsen, SIK: Til sidst er der ingen der kan eller vil bo i det her land

Redaktionen Fredag, 27. oktober 2023 - 15:27

- Ikke ret mange mennesker har råd til at bo i Grønland. Derfor er det ikke mærkeligt, at flere og flere flytter til Danmark. Vi skal jo overleve, men vi kan ikke blive ved på den her måde, ellers er der til sidst ingen, der kan eller vil bo i det her land.

Det siger formand i Grønlands største fagforbund SIK, Jess G. Berthelsen, efter der i finanslovsforslaget for 2024 er lagt op til at give Pilersuisoq 0 kroner i servicekontrakten. Det vil betyde serviceforringelser og prisstigninger i de 64 Pilersuisoq-butikker, der er rundt i landet.

Det skriver avisen Sermitsiaq.

På Facebook har der den seneste tid floreret billeder på prisstigninger på varer i Pilersuisoq. En Kærgården-smør koster nu 38 kroner, før lå prisen på 30. Saft er steget med fem kroner og chips med syv kroner.

- Og prisstigningerne betyder utrolig meget for SIK’s medlemmer, som vil blive de virkelige tabere, hvis finanslovforslaget går igennem, fortæller Jess G. Berthelsen.

Men vi skal også se på hele indkøbskvoten. Økonomisk Råd siger, at inflationen vil stige i år og stige yderligere næste år, og det betyder selvfølgelig, at vores købekraft vil falde drastisk, men politikerne bliver alligevel ved med at hente penge i borgernes lommer.

